Nottingham Forest vs Arsenal HOY: Hora y dónde ver EN VIVO el duelo de Premier League

Este día se juega una nueva oportunidad para que el equipo del ecuatoriano Piero Hincapié siga como líder

La jornada 22 de la Premier League se traslada este sábado 17 de enero a las orillas del río Trent, donde el City Ground será testigo de un choque de realidades diametralmente opuestas pero unidas por la misma urgencia de victoria. El Nottingham Forest recibe al Arsenal en un escenario que promete máxima intensidad, enfrentando la desesperación de un equipo que pelea por no hundirse en la tabla contra la ambición de un líder que parece no tener techo en su camino hacia el título.

Para los dirigidos por Sean Dyche, la temporada se ha convertido en una montaña rusa de emociones y resultados irregulares. El conjunto local llega a esta cita con 21 unidades y la moral tocada tras una semana de contrastes profundos; si bien el triunfo ante el West Ham en la fecha anterior significó un respiro vital en la lucha por la permanencia, la reciente y sorpresiva eliminación en la FA Cup a manos del modesto Wrexham ha vuelto a encender las alarmas en el entorno del Forest.

Por su parte, el Arsenal de Mikel Arteta aterriza en Nottingham en un estado de forma envidiable y con el cartel de favorito absoluto. Tras una semana perfecta en la que sellaron su pase en la FA Cup con una goleada ante el Portsmouth y golpearon primero al Chelsea en la ida de las semifinales de la Carabao Cup, los Gunners buscan consolidar su dominio en la cima de la Premier.

Con un Bukayo Saka indescifrable por banda, el despliegue jerárquico de Declan Rice y la frescura creativa que aporta Eberechi Eze, el conjunto londinense parece haber encontrado el equilibrio perfecto entre funcionamiento colectivo y talento individual. No obstante, Arteta deberá gestionar las energías de una plantilla que no tiene descanso, ya que en el horizonte cercano asoma el trascendental compromiso frente al Inter por la Champions League.

En este contexto de supervivencia frente a liderazgo, el City Ground decidirá si el Forest puede dar la sorpresa del año o si el Arsenal dará un paso más hacia la gloria.

Par este nuevo encuentro de los gunners, la noticia lamentable será la ausencia del ecuatoriano Pero Hincapié, quien aún persiste con dolencias musculares en la zona de la ingle.

¿A qué hora y por dónde ver el partido entre Nottingham Forest y Arsenal?

Este encuentro entre Nottingham Forest y Arsenal se podrá ver en todo Latinoamérica a través de las señales de Disney+ (plataforma digital) y en ESPN, desde las 12:30 en Ecuador, Colombia y Perú.

EN VIVO | Minuto a minuto Nottingham Forest vs. Arsenal

