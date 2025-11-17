Nigeria sin Mundial: DT de la selección africana denunció que le hicieron vudú

Eric Chelle denunció ante los medios que el técnico de la Rep. Democrática del Congo estaba haciendo 'vudú' en los penales

Eric Chelle, DT de Nigeria, denunció después del partido contra la Republica Democrática del Congo que su similar del equipo contrario estaba realizando "Vudú".

“Durante los penales, el tipo del Congo hizo vudú, todo el tiempo" le dijo Eric Chelle, actual DT de Nigeria a los medios en el post partido contra Rep. Democrática del Congo, en donde los nigerianos no pasaron del empate a uno contra los congoleños y quedaron fuera de toda posibilidad de clasificar al Mundial al caer en penales por 4-3.

Chelle, que tuvo que ser parado para no enzarzarse en una pelea con estas personas en el momento final de la tanda de penas máximas, explicó a los periodistas a la conclusión del choque el por qué de su malestar y que habían sido víctimas del vudú de sus rivales.

"Durante toda la tanda de penaltis una persona del Congo hizo vudú. Tenía agua o algo parecido y lo estaba lanzando, así que yo me puse muy nervioso", dijo.

Nigeria head coach Éric Chelle explains why tempers flared between him and the DR Congo staff at the end of the World Cup playoff final. pic.twitter.com/nMyTIcqlTT — ESPN Africa (@ESPNAfrica) November 17, 2025

Una 'mágica' clasificación al repechaje del Mundial

Chancel Mbemba anotó el penal definitivo para clasificar a la RD Congo al repechaje de la Copa del Mundo. Cortesía

República Democrática del Congo se clasificó para la repesca internacional tras superar a Nigeria en los penaltis (4-3), tras acabar el encuentro con empate a un gol. El meta Lionel Mpasi-Nzau fue determinante al detener dos penaltis a Moses Simon y Semi Ajayi. También envió el balón fuera Calvin Bassey.

Nigeria, campeona de África en tres ocasiones, participó en seis Mundiales de forma consecutiva (de 1994 a 2018), mientras que si la República Democrática del Congo supera la repesca jugará su segundo Mundial, tras acudir, denominada entonces Zaire, al torneo de Alemania Federal en 1974.

¿Cómo puede clasificar el Congo al Mundial 2026?

El repechaje a la Copa del Mundo 2026 será distinto a todos los anteriores, ya que este se jugará en un formato en el cual 4 de los 6 equipos tendrán que enfrentarse en una fase de semifinales directas, mientras que 2 equipos (los dos mejores ubicados en el Ranking FIFA) los esperaran en la final.

De esta forma, las 2 selecciones que logren vencer en sus encuentros finales clasificarán directamente a la fase de grupos del Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Por ahora, las selecciones que se encuentran en el repechaje internacional son:

Bolivia (Conmebol)

Nueva Caledonia (Oceanía)

Republica Democrática del Congo (CAF)

Ganador entre Emiratos Árabes Unidos e Irak (AFC)

2 Selecciones más por confirmar (Concacaf)

El repechaje se jugará del 23 y al 31 de marzo de 2026 en Monterrey y Guadalajara. No contará con presencia europea ya que la UEFA mantiene su propio formato de repechaje.

