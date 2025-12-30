NFL: Broncos, Patriots y Bears, campeones divisionales definidos

Los quipos se convierten en protagonistas de la temporada y rompen el ayuno y con los títulos de conferencia

Los Denver Broncos, los New England Patriots y los Chicago Bears rompieron un largo ayuno para proclamarse campeones divisionales en la semana 17, penúltima de la temporada de la NFL.

Sean Payton llegó como entrenador en jefe a los Broncos en el 2023 con la misión de romper la hegemonía de los Kansas City Chiefs y llevar a su equipo a la cima de la división Oeste de la Conferencia, algo que consiguió en esta campaña.

Payton quebró la racha de nueve títulos consecutivos de los Chiefs, y lo hizo con un equipo que llega a la última semana de la temporada a un triunfo de terminar como el mejor de la Conferencia Americana (AFC), para convertirse en el principal favorito para llegar al Super Bowl por la AFC.

La ocasión más reciente en que Denver obtuvo el título del Oeste fue en el 2015, cuando era entrenado por Gary Kubiak y liderado en ofensiva por Peyton Manning, miembro del Salón de la Fama, quienes lo guiaron a triunfar en el Super Bowl 50.

Una década después, bajo la dirección de Payton, quien ganó el Super Bowl XLIV al frente de los New Orleans Saints, y con Bo Nix en los controles, los Broncos intentarán regresar al partido por el título de la NFL para levantar el cuarto trofeo Lombardi de su historia.

El regreso de los Patriots campeones

Los Patriots también están de regreso para reclamar su gloria como el equipo más ganador de Super Bowls, posición que comparten con los Pittsburgh Steelers, con seis campeonatos cada uno.

Los Pats obtuvieron en este 2025 el título del Este de la AFC seis años después de que Tom Brady les llevara a la cima de la división.

New England y nueva joya

Hoy, el nuevo hijo pródigo de New England se llama Drake Maye, un chico de 23 años que en su segunda temporada rompió la racha de cinco campeonatos consecutivos de los Buffalo Bills, para tener a su equipo como uno de los aspirantes al Super Bowl.

