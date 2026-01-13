Newcastle vs Manchester City EN VIVO: Hora y dónde ver el partido de la Carabao Cup

El primer partido de la semifinal de la Copa de la Liga de Inglaterra presenta dos clubes con realidades diferentes

Manchester City llega como favorito ante Newcastle en la semifinal de la Copa de la Liga de Inglaterra.

La Copa de la Liga de Inglaterra se prepara para una de sus citas más vibrantes. Este martes 13 de enero, el histórico St. James' Park será el epicentro del fútbol británico cuando el Newcastle United reciba al Manchester City por el partido de ida de las semifinales de la Carabao Cup 2026.

Mientras las "Urracas" sueñan con volver a levantar un trofeo y consolidar el proyecto de Eddie Howe, los dirigidos por Pep Guardiola llegan con la obligación de reafirmar su hegemonía en una competición que conocen a la perfección.

Ambos conjuntos atraviesan realidades de gran optimismo, lo que promete un choque de alta intensidad táctica:

Newcastle y Manchester City se vuelven a encontrar, pero ahora en la Carabao Cup. CORTESIA

Newcastle United: El equipo local atraviesa su mejor momento de la temporada. Con tres victorias consecutivas en la Premier League y la reciente clasificación en la FA Cup tras despachar al Bournemouth, el ánimo está por las nubes. Su camino en esta Carabao Cup ha sido impecable: goleó 4-1 al Bradford, neutralizó al Tottenham (2-0) y sufrió pero venció al Fulham (2-1) en cuartos.

Manchester City: Tras un bache inusual de tres empates en liga, los "Citizens" recuperaron la memoria goleadora de forma estrepitosa: un 10-1 histórico ante el Exeter City en la FA Cup que sirvió de aviso para sus rivales. En este torneo, los de Guardiola han avanzado con solidez pragmática, dejando en el camino al Huddersfield, Swansea y Brentford.

Canal para ver EN VIVO el partido entre Newcastle y Manchester City



El compromiso entre Newcastle y Manchester City se jugará este martes13 de enero, desde las 15:00 (ECU, COL, PER). Los aficionados de ambos clubes se podrá ver a través del Plan Premium de Disney+ (para Sudamérica).

