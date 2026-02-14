Expreso
NBA All Star
La disputa de partido entre estrellas es una de las actividades del fin de semana de estrellas.EFE

NBA All-Star 2026: Team Vince campeón del Rising Stars

La disputa del fin de semana de estrellas abrió con un formato innovador y coronó a VJ Edgecombe como MVP tras final vibrante

La 75ª edición del All-Star de la NBA arrancó con el Rising Stars Challenge, torneo que reunió a las jóvenes promesas en un formato de minitorneo que busca recuperar la magia del evento.

El evento se disputó en el moderno estadio de Los Angeles Clippers, en Inglewood (California), donde el Equipo Vince se proclamó campeón tras imponerse en una ajustada final al Team Melo.

Team Vince se impone en una final cerrada

El conjunto dirigido por Vince Carter estuvo integrado por VJ Edgecombe (Philadelphia 76ers), Matas Buzelis (Chicago Bulls), Egor Dëmin (Brooklyn Nets), Kyshawn George (Washington Wizards), Derik Queen (New Orleans Pelicans), Cedric Coward y Jaylen Wells (Memphis Grizzlies).

Dos tiros libres decisivos de VJ Edgecombe sellaron la victoria y lo consagraron como el MVP del Rising Stars Challenge.

El formato estableció que las semifinales se jugaran sin tiempo límite y que ganara el equipo que primero alcanzara los 40 puntos. En la final, el objetivo fue llegar a 25 unidades.

Así se jugaron las semifinales

Los cuatro equipos estuvieron dirigidos por exfiguras de la NBA: Carmelo Anthony (Team Melo), Vince Carter (Team Vince), Tracy McGrady (Team T-Mac) y Austin Rivers (Team Rivers).

En la primera semifinal, Dylan Harper (San Antonio Spurs) anotó la canasta definitiva para que Team Melo venciera 40-34 a Team Rivers.

El segundo duelo fue más ajustado: un brillante Edgecombe lideró el triunfo 41-36 que dejó fuera al Team T-Mac y clasificó al Team Vince a la final.

Un formato que busca reinventar el All-Star

El Rising Stars Challenge volvió a modificar su formato, apostando por un cuadrangular dinámico que pretende revitalizar el espectáculo del All-Star NBA.

El escenario fue el estadio de los Clippers, conocido por su innovador diseño y su imponente sector “The Wall”, que amplifica el ambiente con capacidad para 18.000 espectadores.

Figuras presentes y ausencias destacadas

Aunque se registró la ausencia de Cooper Flagg, varios jóvenes talentos brillaron en la cancha, como Kon Knueppel (Charlotte Hornets) y Stephon Castle (San Antonio Spurs), quien fue nombrado Novato del Año 2024-25.

En las gradas también hubo presencia de figuras reconocidas como Todd Gurley, además de jugadores como Deni Avdija, Tyrese Maxey, Scottie Barnes y De’Aaron Fox.

