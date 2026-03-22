Mushuc Runa corta la racha de Emelec

Por la sexta jornada de la LigaPro, el club ambateño se impuso a los millonarios, que venían de dos triunfos consecutivos.

Mushuc Runa tuvo distintos problemas para jugar en los estadios Bellavista de Ambato y Olímpico de Riobamba, así que optó por La Cocha de Latacunga para recibir a Emelec por la sexta jornada de la LigaPro 2026.

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De entrada, los locales empezaron a imponer el juego ofensivo para inquietar la portería millonaria, equipo que llegaba sumando dos victorias consecutivas ante Orense (2-1) e Independiente del Valle (2-0).

La mejor predisposición del ponchito permitió que se ponga en ventaja en el minuto 22, a través de Cristopher Angulo, quien llegó completamente solo en el área chica y de cabeza venció al portero Pedro Ortiz.

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Las malas noticias se sucedieron para los azules con la expulsión del volante Miller Bolaños a falta de cinco minutos para que termine el primer tiempo.

SEGUNDO TIEMPO

Con un jugador menos, Emelec intentó llegar al empate, por intermedio de los atacantes argentinos Francisco Pizzini y Luca Klimowicz; sin embargo, tras la salida de Bolaños, no tenían el suficiente abastecimiento para provocar peligro en el arco contrario.

Mientras que los dirigidos por el entrenador ecuatoriano Paúl Vélez aprovechaban la desesperación visitante para controlar la pelota, dejar que el tiempo pase y a momentos generar contragolpes, que dieron resultado con el segundo gol de Ronie Carrillo.

Los locales también se quedaron con uno menos por la expulsión del panameño Manuel Gamboa.

Durante la séptima jornada de la LigaPro, que se cumplirá el primer fin de semana de abril, Emelec recibirá a Deportivo Cuenca en Guayaquil, mientras que Mushuc Runa visitará a Libertad en Loja.

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