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Barcelona SC igualó 1-1 ante Universidad Católica.FREDDY RODRÍGUEZ

Barcelona SC vs Universidad Católica: Resumen, resultado y análisis del partido

Los dirigidos por Farías no descifraron el cerrojo de la Chatoleí, dividiendo honores en un Monumental que exige victorias

  • Redacción Expreso

El Estadio Monumental fue testigo de un duelo de estrategias donde Barcelona SC no logró romper la paridad ante Universidad Católica (1-1), cerrando el marcador con un empate que sabe a poco para las aspiraciones del conjunto torero. 

Con este resultado, el equipo dirigido por César Farías encadena su tercera igualdad en fila dentro de la etapa inicial de la LigaPro 2026, dejando escapar puntos vitales en Guayaquil.

(Le puede interesar: Selección de Ecuador en Madrid: Así será la gira europea antes del Mundial 2026)

Desde el pitazo inicial, el Ídolo del Astillero intentó imponer condiciones con la velocidad de sus extremos y la presencia de sus figuras estelares, buscando sacudirse de la racha de empates previos ante Guayaquil City y Libertad. 

Darío Benedetto, Barcelona sc, Universidad Católica
Ante Universidad Católica, Darío Benedetto marcó su tercera anotación en la LigaPro 2026.FREDDY RODRÍGUEZ
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No obstante, el Trencito Azul mostró un orden defensivo, liderado por un bloque medio que cortó los circuitos de juego del local y apostó por transiciones que exigieron al portero José Contreras en más de una ocasión.

La falta de contundencia volvió a ser el talón de Aquiles para los amarillos. A pesar del gol de Darío 'El Pipa' Benedetto, la efectividad no estuvo de su lado, mientras que la visita supo gestionar los tiempos del partido con inteligencia.

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Tras el encuentro, la sensación en el entorno canario es de moderada preocupación, ya que la solidez defensiva no ha sido suficiente para compensar la sequía goleadora de las últimas jornadas. Ahora, el campeonato entrará en una pausa por la fecha FIFA, tiempo que será crucial para Farías ajuste las piezas antes de retomar la competencia local e internacional en Copa Libertadores.

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