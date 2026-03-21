Las promesas europeas de Ecuador y el problema oculto que frenaría su desarrollo

Burbano percibió desinterés en la FEF hacia el trabajo mental. Advierte que psicología deportiva en Ecuador no es prioridad

La selección de Ecuador sub-17 que dirigió Burbano estuvo integrada por Justin Lerma (#10), Elías Legendre (#9), Edwin Quintero (#11), entre otros.

Priorizar la salud mental y el bienestar humano son aspectos que, para Juan Carlos Burbano, están siendo “olvidados” en las divisiones menores de la selección ecuatoriana.

El exentrenador de la sub-15 y sub-17 masculina confesó a EXPRESO que percibió desinterés, falta de apoyo e incluso negatividad por parte de su propio cuerpo técnico y de los coordinadores de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), cuando implementó actividades destinadas a fomentar motivación y superación en sus futbolistas.

(Le puede interesar: Convocatoria de Ecuador: lista de Beccacece para la Fecha FIFA de marzo)

Durante los trece meses que estuvo en el cargo, entre julio de 2024 y agosto de 2025, intentó que la nueva camada de tricolores con proyección europea como Elías Lengendre (Rennes), Justin Lerma (Borussia Dortmund), Virgilio Olaya (Bayern Múnich), Deinner Ordóñez (Chelsea) o los hermanos Edwin y Holger Quintero (Arsenal) adquirieran un aprendizaje que trascendiera lo deportivo. Sin embargo, no lo percibió así.

“Es difícil cuando no hay una misma filosofía. (Como ecuatorianos) Nos jactamos de hablar la parte mental, pero cuando alguien quiere trabajarla no hay ese apoyo. Sí me dolió un poquito pero con los jugadores me fue excelente, tengo una muy buena relación con ellos”.

Burbano dirigió a las selecciones masculinas sub-15 y sub-17 de Ecuador durante trece meses, entre julio de 2024 y agosto de 2025. Conmebol

Y aunque lamentó no haber clasificado al Mundial sub-17, tras terminar octavo en el Sudamericano de Colombia, donde afirmó que realizó apenas un microciclo antes de viajar, dijo sentirse satisfecho por haber dejado sembrada una semilla en los jóvenes.

Al ser consultado sobre si este desinterés era específico hacia él, Burbano consideró que se trata de un problema general, ya que muy pocos entrenadores en el país otorgan la importancia debida al aspecto mental en edades de 15 a 17 años.

“Creo que es en general. Están en una edad ideal para hablarles también de la vida, porque el fútbol lo llevan en sus genes... pero solo con talento no basta”, afirmó Burbano, mundialista con la Tri en Corea y Japón 2002.

Creciendo fuera de las canchas

Superar condiciones adversas en una montaña de la sierra ecuatoriana fue otras de las actividades. Cortesía

Entre las actividades que impulsó, recordó cuando llevó a los jugadores a una montaña en la sierra ecuatoriana para que ascendieran a la cumbre bajo condiciones climáticas adversas; además, organizó clases de pintura y visitas a niños con cáncer.

“En la montaña superamos la adversidad del frío, de la lluvia, y después en el bus eran felices, como niños. Todo fue iniciativa mía pero las actividades no se lo divulgaban en las redes sociales, lo más importante para ellos eran los Mundiales, nada más”.

Burbano añadió que su objetivo era conocer la vida y sueños de los jóvenes. Buscaba que pudieran abrirse y contarle experiencias de su niñez, brindándoles el apoyo y el cariño que muchas veces les falta al crecer en centros de formación, alejados de sus padres.

Los jóvenes de la sub-17 vivieron momentos de esparcimiento en las clases de pintura. Cortesía

Ejemplificó la importancia de su metodología con el caso de Justin Lerma: “Creo que es el más maduro, aunque todavía tiene cosas por mejorar. Estuvo involucrado en la pelea que se armó en el amistoso que le ganamos a Argentina en Guayaquil. Después, en la sub-20, tuvo otro problema. Si los chicos saben manejar su ira y canalizar bien su agresividad, pueden convertirse en líderes en cualquier equipo”.

Justin Lerma, una de las máximas figuras de Ecuador en el Sudamericano Sub-17 de 2025, se unirá al Borussia Dortmund cuando cumpla la mayoría de edad. cortesía

“Psicología vista como un plus y no prioridad”

Para Adriana Zambrano, psicóloga especializada en el deporte, en Ecuador la ayuda mental hacia los deportistas de alto rendimiento “es visto como un plus y no una prioridad”.

Jeimy Yanza, la pequeña Messi ecuatoriana que apunta al Mundial 2026 Leer más

“Aún es un reto en nuestro contexto que la salud mental sea priorizada desde edades formativas, cuando en realidad debería ser vista como una base esencial de todo lo que se quiere construir en el rendimiento deportivo”.

La experta añadió que la etapa formativa es la base de todo pues es en “donde se pueden consolidar recursos psicológicos que van a sostener al deportista de alto rendimiento. No se está formando solo al jugador, sino a la persona que tendrá que responder ante la presión, la competencia y las exigencias del entorno”.

Por último, señaló que las actividades que realizó Burbano “son claves” en etapas formativas ya que “no solo aportan al rendimiento, sino que permiten desarrollar habilidades como la regulación emocional, la resiliencia, la toma de decisiones y la adaptación a contextos exigentes”.

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!