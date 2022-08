A los 13 años fue descubierta por el entrenador Gary Estupiñán. Cuando tenía 25, algo increíble cambió en la vida de Mónica Quinteros. El partido entre Ecuador y Trinidad y Tobago estaba 0-0, ella entró al cambio en el segundo tiempo y cuando se jugaba el minuto 91 anotó el gol con el que Ecuador alcanzaba así su primera clasificación a un mundial de fútbol femenino, en Canadá 2015. Luego tuvo un paso por el fútbol de Israel y todo iba bien, hasta que una lesión la dejó fuera del deporte y volvió los ojos hacia su profesión, profesora de cultura física. Hoy está a punto de ser magíster. Actualmente, Mónica es árbitra de fútbol amateur, donde imparte justicia.

- ¿Por qué Mónica Quintero ahora es árbitra?

- Aquí estoy haciendo lo que me gusta, claro que el sueño era de volver a jugar, pero no se puede por la lesión que tuve, aunque como árbitra me defiendo.

- ¿Desde cuándo?

- Después del Mundial de Canadá me fui a jugar a Israel. Pasó cerca de un año, me lesioné y decidí ser árbitro, es una mezcla con lo que hago de lunes a viernes, que soy docente, pero los fines de semana hago de árbitro. No creas que es fácil, es difícil serlo, porque me dan ganas de jugar, de correr para hacer un gol, de festejar.

- Fue campeona con el Kiryat Gat de Israel.

- Fue una linda experiencia, algo inolvidable que duró un año y dos meses. Marqué 9 goles, fue una locura, luego llegó lo peor, me lesioné; me detectaron ligamentos cruzados y meniscos trizados y por eso me desaparecí de las canchas. Hice unas recuperaciones y tengo cinco años pitando partidos en los barrios... y me va bien.

- Dejó lo que amaba.

- Sí, es verdad. A los 29 años dejé el fútbol, fue la decisión más dura de mi vida, dejar lo que amas es duro. Una cosa es decir ‘te retiras’, pero mi vida han sido las canchas, y fue algo feo comenzar a ver desde lejos las jugadas, los partidos. Creo que eso me hizo ser árbitro.

- ¿Qué pasó con la lesión?

- El doctor Bosco Mendoza, que en paz descanse, me dijo que era la misma lesión que tuvo Franklin Salas y que no podía volver a jugar. Pero me recuperé y jugué con Carneras, luego con 7 de Febrero, pero ya no podía correr igual, yo que soy rápida no lo podía hacer.

- ¿Lloró por eso?

- Confesaré la verdad, porque es la primera vez que me lo preguntan, hasta ahora lloro, es duro dejar el fútbol. Cuando veo jugar a la selección quiero estar con ellas. Tengo 34 años y me imagino que todavía puedo dar, pero la verdad de todo es que no puedo hacerlo y eso me hace dar una pena inmensa.

- ¿La lesión le trajo otro tipo de complicaciones?

- Nunca lo había dicho: me dio depresión, me desaparecí de todo lo que sea fútbol, no quería saber nada de nada y me sentía deprimida. Todos pensaban que me había desaparecido por agrandada, que estaba hecha la creída, pero no era así, estaba deprimida.

- ¿Cómo superó la depresión?

- Fue un proceso durísimo, me ayudó mi pareja, mi familia y me dediqué a estudiar una maestría y sigo dando clases de cultura física y me ha ido bien, pero extraño jugar como no tienen idea. Ahora sigo en el fútbol desde otra parte.

Mónica Quinteros, en uno de sus partidos con la selección ecuatoriana. archivo

- ¿Qué hace con los jugadores que no se portan bien?

- Hay varones malcriados que piensan que por ser mujer no sé de esto. Cuando pasa eso, se las aplico y entienden o entienden, no hay de otra; conmigo se dedican a jugar o les voy sacando una de mis tarjetas que tengo en el bolsillo, que no son de crédito, son de color amarillo o roja.

- ¿Eres tarjetera?

- Todo depende del jugador, si es malcriado, seguro que se va a ir de la cancha; esto es fácil, se viene a jugar o se va. Ojo, yo en el 2018 me porté malcriada y no me pitaron un penal y ‘bravié’ y me dijeron que me iban a botar, eso me sirvió de mucho para ahora ser árbitro.

- ¿Es verdad que como árbitro celebra los goles que hacen los jugadores que dirige?

- Sí, pero no es que sea hincha del equipo que haga un gol, a mí me gustan los goles y cuando alguien hace un bonito gol lo festejo, es raro decirlo, pero es verdad. El fútbol es mi vida.

- ¿Y ahora qué viene?

- Ser magíster y seguir trabajando como profesora, y que mi carrera de árbitro siga creciendo.