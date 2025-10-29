Fómula 1: Felipe Massa reclama el Mundial de 2008 que perdió ante Lewis Hamilton

El nombre del expiloto brasileño de Fórmula Uno, Felipe Massa, se volvió a escuchar este miércoles 29 de octubre en el mundo del deporte al defender su derecho a ser campeón del mundo de F1 en 2008 y recibir una indemnización de 64 millones de libras (84,6 millones de dólares) por los daños y perjuicios del ‘crashgate’ en el Gran Premio de Singapur de ese mismo año.

Massa, hoy de 44 años, acusa a la Federación Internacional de Automovilismo (FIA), Formula One Management y Bernie Ecclestone de ser conscientes del amaño que supuso el ‘crashgate’ y de no haber impugnado en su momento la carrera que lo habría coronado como campeón del mundo por delante de un Lewis Hamilton que lo batió por un punto.

En una audiencia celebrada en Londres, y que se extenderá hasta hoy, los abogados de la acusación defienden que el caso tiene que ir a juicio y que Massa, que estuvo presente ayer en el tribunal, tiene el “prospecto de ganar en todos los campos”.

Por su parte, Ecclestone, la FIA y Formula One Management están tratando de que el caso no pase a mayores, aludiendo a que la causa por la que Massa perdió el Mundial fueron sus errores de conducción y que en aquella carrera en Singapur compitió en condiciones de igualdad respecto a Hamilton.

“La verdad es que la salida del coche de seguridad no fue lo que cambió la historia de Massa, sino una serie de errores de conducción por su parte y por su equipo durante las vueltas después del accidente. La realidad es que durante esa carrera y durante el resto de la temporada 2008, Hamilton fue mejor que Massa y que el resto”, dijo Anneliese Day, abogada de Formula One Management.



Antecedentes



Lewis Hamilton (i) y Felipe Massa (d) durante la temporada 2008 de la Formula 1. Cortesía

La historia data del Gran Premio de Singapur en 2008, cuando Nelson Piquet Jr, piloto de Renault, se estrelló durante la carrera en la curva 15 del circuito, provocando la salida del auto de seguridad y posibilitando la victoria de Fernando Alonso, que ya había parado a repostar en el momento de accidente y se benefició enormemente del choque.

En esa misma carrera, Lewis Hamilton, que pilotaba en McLaren, finalizó tercero, mientras que Massa acabó fuera de los puntos y meses más tarde perdió el Campeonato del Mundo en favor del británico por un solo punto de diferencia, tras el famoso adelantamiento a Timo Glock en la última curva del Gran Premio de Brasil.

Aunque en el momento el accidente de Piquet se consideró un fallo de conducción, un año más tarde y gracias a las declaraciones del padre de Piquet, descontento con la salida de su hijo del equipo, se descubrió que estaba estudiado y que fue premeditado para generar las circunstancias de carrera que permitieron a Alonso apuntarse la carrera.

