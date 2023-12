Marcos Mondaini: “A Emelec, la transición de dirigencia le ha costado”

Varias veces campeón del fútbol ecuatoriano, integrante de la histórica plantilla de Emelec que logró 4 títulos en la década pasada, las gambetas, asistencias y goles de Marcos Mondaini están aún guardadas en el recuerdo de la hinchada azul y plomo. No obstante, el hoy exfutbolista confiesa que su etapa como director deportivo en la institución, entre 2021 y 2022, le dejó un ‘sinsabor’.

En exclusiva con EXPRESO, el hoy analista y comentarista de fútbol revela que hizo bien en dejar el cargo de dirigente, por lo desgastante que era. Tilda de rotundo fracaso la temporada eléctrica 2023, comenta de su encuentro con Lionel Messi, y lo mucho que le afectó la muerte del periodista y su excompañero Rómulo Barcos.

- El año deportivo de Emelec resumido en una palabra y ¿Por qué?

- Fracaso. Cambios de entrenadores, problemas de indisciplina, nunca encontró el rumbo a nivel futbolístico; la transición le ha costado a una dirigencia nueva. Se sumaron un montón de cuestiones y terminaron en lo que estamos viviendo hoy.

- ¿La plantilla siente cuando hay cambios dirigenciales?

-Siempre me tocó estar con el mismo presidente que fue Nassib Neme y la verdad tuve suerte porque el club iba en piloto automático y fluía. Incluso en los años que había elecciones, prácticamente no la sentíamos. Cuando hay años políticos en los clubes termina repercutiendo… se modifican los proyectos y lamentablemente para Emelec este año no arrancó de la mejor manera.

- ¿Extraña su etapa como director deportivo en Emelec?

- Ahora me lo replanteo y creo que hice bien en salir de Emelec. Cuando estaba de director deportivo prácticamente no tenía vida personal. Emelec te demanda y Nassib Neme te demandaba también.

- ¿Algún jugador que haya estado cerca de fichar, pero por fuerza mayor no lo hizo?

- Aníbal Chalá. Iba a llegar, pero por un tema económico no se dio; en ese puesto terminó llegando Bruno Pittón. Otro caso fue el de Arón Rodríguez. Primero la gente del Macará me dijo que sí, y después pidieron más dinero. Cuando le dije eso a Neme no le gustó.

- ¿Cómo califica su gestión como director deportivo?

- Pasaron jugadores y la mayoría no rindieron. Pittón fue titular en gran parte del año y nunca se adaptó. Con Mauro Quiroga, si vas a los números en relación minutos y goles, tiene un promedio alto, pero ahí no acaba el análisis. Cuando trajimos a Luca Sosa de Guayaquil City, me pareció que era lo mejor para el entrenador y el presupuesto asignado. El año 2021 fue bueno, el segundo fue un fracaso.

- ¿Le cerró ya la puerta a ocupar un puesto dirigencial?

- Para nada. Con 38 años, estoy más maduro en mis decisiones y declaraciones. La puerta la dejo abierta, pero en el corto plazo no me veo.

- ¿Cómo es su relación con José Pileggi?

- Cuando él era presidente de formativas y yo era director deportivo, la relación era buena y fluida. Luego, antes de que ganara las elecciones, él hizo unas declaraciones en mi contra y no volvimos a hablar.

- ¿Cómo recuerda el haber ganado 4 títulos con Emelec?

- Fue una muy buena etapa, pero creo que se va a valorar mucho más con el pasar del tiempo lo conseguido por ese grupo fantástico de compañeros, entrenadores y personas.

- ¿Algún momento especial que recuerde en la previa, durante, o después de un Clásico del Astillero?

- En 2006, cuando llegué, mi primer Clásico del Astillero fue en el Monumental. Hubo un ambiente que decía que Barcelona nos iba a golear, luego tuvimos la suerte de ganar con un aguacero. Después, para la final de vuelta en 2014, Gustavo Quintero (entrenador) nos concentró toda esa semana y aunque había jugadores que no les gustaba concentrarse, entendimos que era lo mejor para estar enfocados en el objetivo que iba a ser la gloria más importante de un club.

- ¿Si podría dar un balance de Barcelona en 2023, cuál sería?

- En el rendimiento fue un fracaso, porque vi un equipo que no encontró una línea clara de juego; y en resultados, consiguió más puntos de los que merecía. Si bien no llegó a pelear la final, peleó ambas etapas. Fue un año que lo catalogaría como regular.

- La hinchada de Barcelona exige cada año la Copa Libertadores ¿Considera que está en capacidad de encarar una?

- Esa obsesión termina generando estrés y contaminando a Barcelona. Los equipos ecuatorianos hoy pueden competir de forma concreta y digna en una Copa Sudamericana, pero no en una Libertadores, ya que hay brasileños y unos cuantos argentinos que están en un momento económico, deportivo y estructural muy por encima de nosotros.

Mondaini muestra el autógrafo que Messi le hizo en una camiseta de Argentina y que posteriormente se lo tatuó en el brazo izuqierdo Joffre Flores / Expreso

- ¿Cree que iba a ser atractivo un campeonato nacional con más equipos en la Serie A?

Este año la LigaPro ha sido baja en espectáculo, al menos para mí. Considero que la gente quiere ver buenos espectáculos y sumarle cantidad le iba a bajar la calidad.

- ¿Cómo fue su encuentro con Lionel Messi?

- Siempre tuve admiración por él. Javier Klimowicz hizo contacto con el Tata Martino (técnico de Inter Miami) con quien debutó en Argentina. Se dio todo de forma genuina. Ya estando con Leo Campana en el lobby, saludándolo para despedirnos, justo pasaba Messi y le pedí una foto. Campana intercedió y Messi nos hizo pasar.

- ¿Qué le dijo a Messi?

- Yo estaba como un nene de 8 años con su ídolo (sonríe), me sentía así. Me firmó una camiseta de Argentina y me terminé tatuando esa firma en el brazo.

- ¿Quién lo apodó a usted como El Diablo?

- Un amigo en las inferiores de Boca. Por mi forma de jugar, decía que hacía ‘diabluras’. Cuando llegué a Ecuador en 2006 me acuerdo que un periodista me estaba haciendo una entrevista y me preguntó que si tenía apodo. Le dije que no, pero que un amigo me decía el Diablo, y quedé con el apodo.

