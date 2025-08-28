Manuel Mendoza: Del dolor por su madre al sueño de llegar a la Libertadores con LDUP

El arquero Manuel Mendoza atajó penales decisivos y mantiene viva la ilusión de Liga de Portoviejo en la Copa Ecuador

Manuel Mendoza llevó a Liga de Portoviejo a los octavos de la Copa Ecuador tras eliminar a Macará en penales.

Liga de Portoviejo volvió a despertar la ilusión en Manabí. La Capira avanzó a los octavos de final de la Copa Ecuador, de la mano de su arquero Manuel Mendoza, figura en las tandas de penales que definieron la clasificación.

El golero manabita se convirtió en héroe en el estadio Reales Tamarindos. De sus atajadas nació la fiesta portovejense y la esperanza de llegar lejos en un torneo que otorga al campeón un cupo a la Copa Libertadores.

La celebración en Portoviejo a lo grande

¡Buenos días Portoviejo! ☀️💚🤍

Anoche escribimos juntos otra página de nuestra historia: clasificación en penales, estadio encendido y el aliento de todos ustedes 🔥#CopaEcuadorEcuabetDIRECTV#LDUP2025#JuntosPorUnSueño#VamosLiga 🟢⚪️ pic.twitter.com/vBWYWsjn1I — LDU PORTOVIEJO (@LDUPoficial) August 28, 2025

El camino de la Capira en la Copa Ecuador

“Liga de Portoviejo es un equipo de segunda, pero que juega como de primera”, dijo Mendoza tras la clasificación.

En su debut, Liga de Portoviejo eliminó a Independiente Junior. El partido terminó 1-1 y en los penales Mendoza tapó un disparo clave para sellar el 4-3.

En la siguiente fase, el rival fue Macará. El encuentro acabó 0-0 en el tiempo reglamentario, pero en la tanda decisiva apareció otra vez la figura del arquero. Fue victoria 7-6, con la atajada a Jordan Mohor que desató la locura en el Reales Tamarindos. Ahora el reto será Universidad Católica en octavos.

Entre el dolor personal y la gloria deportiva

El arquero vive un momento de contrastes. Hace apenas mes y medio perdió a su madre, pero se ha levantado para darle alegría a su hinchada.

“Mi mamá se murió hace mes y medio y me ha tocado jugar. Es duro, pero hay que seguir”, confesó emocionado, mientras 7.000 aficionados coreaban su apellido.

Mendoza dejó un mensaje de fe: “Somos sorpresa, sí, pero sabemos que podemos llegar más lejos”.

Liga de Portoviejo derrotó en penales a Macará en el Reales Tamarindos. cortesia

Clasificados a octavos en Copa Ecuador

Hasta ahora, 15 equipos están clasificados a los octavos de final: Deportivo Santo Domingo, El Nacional, La Cantera de Pastaza, Liga de Quito, Aucas, Emelec, Universidad Católica, Guayaquil City, Independiente del Valle, Deportivo Cuenca, San Antonio, Gualaceo, Leones del Norte, 9 de Octubre y Liga de Portoviejo, falta un equipo y saldrá del partido entre Barcelona y Cuenca Juniors.

