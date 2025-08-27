Ismael Rescalvo anuncia equipo titular de Barcelona SC para Copa Ecuador en Cuenca

Miguel Parrales estará ante el Cuenca Jr. por Copa Ecuador.

Barcelona SC llega con toda su artillería a Cuenca para el duelo de Copa Ecuador frente a Cuenca Juniors, programado para este jueves 28 de agosto desde las 19:00. La única baja confirmada es Felipe Caicedo, quien no logró recuperarse a tiempo.

El entrenador Ismael Rescalvo ya dio a conocer la lista de jugadores que estarán disponibles, combinando experiencia y juventud para asegurar un resultado positivo en la capital azuaya.

Janner Corozo y Octavio Rivero estarán ante Cuenca Jr. cortesia

La plantilla completa para la Copa Ecuador

En el arco, Ignacio De Arruabarrena será el titular, respaldado por Kléber Pinargote y Kevin Angulo, quienes esperan su oportunidad para demostrar su nivel.

La defensa de Barcelona luce sólida y rápida, con Byron Castillo, Xavier Arreaga, Gustavo Vallecilla y Franklin Guerra como pilares centrales, mientras que Aníbal Chalá, Mario Pineida y Willian Vargas reforzarán los laterales, aportando fuerza, velocidad y salida por las bandas.

El mediocampo canario muestra equilibrio y creatividad. Leonai Souza, Dixon Arroyo y Jean Montaño serán los encargados de la recuperación y la distribución del juego, mientras que Gabriel Cortez, Johan García y Joaquín Valiente tendrán la misión de generar asociaciones y sorprender al rival con pases precisos y llegada al área.

Ismael Rescalvo debutará en Copa Ecuador con Barcelona SC. MIGUEL CANALES

El premio es la Copa Libertadores 2026

En ataque, el equipo cuenta con alternativas como Jandry Gómez, Cristian Solano, Pablo Calle, Janner Corozo, Miguel Parrales y Octavio Rivero, jugadores capaces de definir con potencia y habilidad.

Barcelona llega motivado tras vencer a Vinotinto en LigaPro en el Atahualpa y ahora enfrenta a Cuenca Juniors, bicampeón reciente de la segunda categoría del Azuay, un rival que ha demostrado capacidad de sorpresa. El objetivo es claro: avanzar en la Copa Ecuador, cuyo campeón obtiene un boleto a la Copa Libertadores 2026 y 340.000 dólares.

Con una plantilla completa y la estrategia definida, Barcelona SC buscará controlar el partido desde el inicio y evitar sorpresas en Cuenca, asegurando un espectáculo intenso para sus seguidores.

