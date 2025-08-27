Ismael Rescalvo anuncia equipo titular de Barcelona SC para Copa Ecuador en Cuenca
Barcelona SC confirma jugadores para enfrentar a Cuenca Juniors en Copa Ecuador 2025
Barcelona SC llega con toda su artillería a Cuenca para el duelo de Copa Ecuador frente a Cuenca Juniors, programado para este jueves 28 de agosto desde las 19:00. La única baja confirmada es Felipe Caicedo, quien no logró recuperarse a tiempo.
El entrenador Ismael Rescalvo ya dio a conocer la lista de jugadores que estarán disponibles, combinando experiencia y juventud para asegurar un resultado positivo en la capital azuaya.
La plantilla completa para la Copa Ecuador
En el arco, Ignacio De Arruabarrena será el titular, respaldado por Kléber Pinargote y Kevin Angulo, quienes esperan su oportunidad para demostrar su nivel.
La defensa de Barcelona luce sólida y rápida, con Byron Castillo, Xavier Arreaga, Gustavo Vallecilla y Franklin Guerra como pilares centrales, mientras que Aníbal Chalá, Mario Pineida y Willian Vargas reforzarán los laterales, aportando fuerza, velocidad y salida por las bandas.
El mediocampo canario muestra equilibrio y creatividad. Leonai Souza, Dixon Arroyo y Jean Montaño serán los encargados de la recuperación y la distribución del juego, mientras que Gabriel Cortez, Johan García y Joaquín Valiente tendrán la misión de generar asociaciones y sorprender al rival con pases precisos y llegada al área.
El premio es la Copa Libertadores 2026
En ataque, el equipo cuenta con alternativas como Jandry Gómez, Cristian Solano, Pablo Calle, Janner Corozo, Miguel Parrales y Octavio Rivero, jugadores capaces de definir con potencia y habilidad.
Barcelona llega motivado tras vencer a Vinotinto en LigaPro en el Atahualpa y ahora enfrenta a Cuenca Juniors, bicampeón reciente de la segunda categoría del Azuay, un rival que ha demostrado capacidad de sorpresa. El objetivo es claro: avanzar en la Copa Ecuador, cuyo campeón obtiene un boleto a la Copa Libertadores 2026 y 340.000 dólares.
Con una plantilla completa y la estrategia definida, Barcelona SC buscará controlar el partido desde el inicio y evitar sorpresas en Cuenca, asegurando un espectáculo intenso para sus seguidores.
