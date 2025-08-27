Liga BasquetPro: El campeón busca revalidar el título sin sorpresas

La Liga de Básquet inició los Playoffs entre los cuatro mejores, donde el monarca actual pelea por volver a lo más alto.

Emanual McKoy Shepherd, es uno de los jugadores estrellas del equipo de Jorge Guzmán de Loja, plantilla que ya fue campeón en 2024 y busca revalidar.

Importadora Alvarado de Ambato, líder indiscutido de la primera fase, Barcelona Caballito de Guayaquil, Jorge Guzmán de Loja y Cuenca Basket se encuentran las semifinales de la Liga BasquetPro 2025.

El elenco ambateño fue el mejor ubicado en la fase regular, sumando 33 puntos en 18 partidos; por detrás se ubicaron, compartiendo el segundo lugar, canarios y lojanos, mientras que los cuencanos cerraron los cuatro primeros.

Los registros mostraron que los 4 mencionados fueron los más regulares. Así lo confirmó Mario Gordón, presidente de la Liga BasquetPro, quien manifestó a EXPRESO que “lograr una temporada bastante positiva los tiene entre los mejores”.

Con este antecedente, las semifinales quedaron definidas de la siguiente manera: Barcelona Caballito vs Club Deportivo de Baloncesto Jorge Guzmán, este último campeón defensor de la Liga, e Importadora Alvarado contra Cuenca Basket.

Justamente para la noche de este miércoles 27 de agosto de 2025 estaba previsto el primer duelo entre amarillos y lojanos en el coliseo Abel Jiménez Parra de Guayaquil; mientras que el segundo cotejo será este viernes 29 de agosto, día en el que en cambio se inician los playoffs entre ambateños y azuayos, en el Coliseo Cerrado de los Deportes de Ambato.

Así llegan

Importadora Alvarado, equipo dirigido actualmente por el argentino Lucas Gil, le dijo a EXPRESO que cuentan con “un gran grupo humano, en el que priman el respeto y el talento individual”, características que les han permitido destacar en lo colectivo.

El estratega, que empezó a trabajar con el equipo en febrero de este año y lo llevó ya a ser campeón de la Liga Nacional, recordó que durante la ronda inicial derrotaron, tanto de visitantes como de locales, a su rival en las semifinales; aunque admitió que eso “no garantiza que ya tengamos el pase a la final, porque de lo que hemos visto, ellos (Cuenca Basket) han mejorado su juego como locales, pero nosotros vamos con nuestras armas porque el objetivo es clasificar a la final”.

Emanuel Bunn (c), jugado refuerzo extranjero de Barcelona Caballito. CORTESÍA

Del lado de Barcelona Caballito, Enrique Zeballos, su entrenador y presidente, precisó que basó su llegada a esta instancia gracias al “trabajo en equipo, la disciplina táctica, además de contar con jugadores humildes, sin estrellas, algo bueno para el quinteto”, admitió.

De los semifinalistas, Jorge Guzmán fue el único que llego casi sin problemas a esta etapa, al derrotar por 3-0 a Zamora Jaguars de Zamora Chinchipe. “Ha sido una temporada larga y difícil, pero seguimos con el objetivo de ser tricampeones”, mencionó Alexander Guerra, capitán de la escuadra de Loja.

Finalmente el rival de Importadora Alvarado será Cuenca Basket, escuadra que clasificó a esta ronda, tras eliminar por un punto a Leones de Riobamba en el quinto y último partido. “Sabíamos que iba a ser una serie larga, pero supimos definir en los momentos justos y ahora estamos pensando en los playoffs contra Importadora”, señaló Carlos Delgado.

