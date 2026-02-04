Manchester City vs Newcastle: alineaciones y dónde ver EN VIVO el juego por EFL Cup

Con Haaland como líder ofensivo, Manchester City busca confirmar su clasificación a la final de la EFL Cup frente a Newcastle

Manchester City recibirá a Newcastle United este miércoles 4 de febrero de 2026, en el partido de vuelta de la semifinal de la EFL Cup 2025-26, con el claro objetivo de sellar su clasificación a la final, donde ya espera Arsenal.

El encuentro se disputará desde las 15:00 (hora de Ecuador) en el Etihad Stadium, escenario donde los Citizens buscarán hacer valer la ventaja obtenida en la ida.

Manchester City llega con ventaja a la semifinal de vuelta

En el primer duelo de la serie, el equipo dirigido por Pep Guardiola dio un paso firme al imponerse 2-0 como visitante, con los goles de Antoine Semenyo y Rayan Cherki.

Manchester City contará con Antoine Semenyo en el ataque. Manchester City

Con ese resultado, Manchester City incluso podría perder por un gol de diferencia y aun así asegurar su presencia en la final del torneo, instancia en la que Arsenal ya aguarda con la presencia destacada del defensor ecuatoriano Piero Hincapié.

Bajas sensibles, pero ataque de lujo en el City

De cara al compromiso de vuelta, el conjunto ciudadano no llega en plenitud física. Guardiola deberá rearmar su defensa y mediocampo ante las ausencias por lesión de Jeremy Doku, Rúben Dias, Josko Gvardiol, Savinho, John Stones y Mateo Kovacic.

A pesar de ello, el City mantiene intacto su poder ofensivo. El ataque estará liderado por un tridente estelar conformado por Antoine Semenyo, Rayan Cherki y Erling Haaland.

Alineación de Manchester City: Trafford; Nunes, Khusanov, Aké y Ait Nouri; Rodri, O’Reilly y Bernardo; Semenyo, Cherki y Haaland.

Newcastle va por la hazaña en el Etihad

Por su parte, Newcastle United, bajo la conducción de Eddie Howe, afronta una misión compleja: necesita ganar por al menos dos goles de diferencia para forzar la definición por penales y mantener vivo el sueño de llegar a la final.

Gordon, Barnes y Wissa, las armas ofensivas de las Urracas

Las Urracas confiarán en el poder ofensivo de Anthony Gordon, Harvey Barnes y Yoane Wissa, quienes serán las principales armas para intentar sorprender al City como visitante.

No obstante, el equipo también presenta bajas importantes, ya que no estarán disponibles Joelinton, Fabian Schär, Tino Livramento ni Emil Krafth, todos por lesión.

Alineación de Newcastle: Pope; Trippier, Thiaw, Burn y Hall; Tonali, Willock y Ransey; Gordon, Barnes y Wissa.

¿Dónde ver Manchester City vs Newcastle en Ecuador?

En Ecuador, el partido entre Manchester City vs Newcastle United se podrá ver EN VIVO a través de ESPN en televisión pagada y por la plataforma digital Disney+ Premium, en un duelo que definirá al rival de Arsenal en la final de la EFL Cup 2025-26.

