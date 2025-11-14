Luxemburgo vs Alemania EN VIVO: Canales para ver el partido de eliminatorias europeas

El conjunto alemán lidera el Grupo A y juega de visitante ante una selección que ocupa el último puesto. Conoce detalles

El seleccionado de Alemania se impone como líder del Grupo A de las Eliminatorias de Europa.

La selección alemana se prepara para un compromiso vital en su camino hacia la Copa del Mundo. Este viernes 14 de noviembre, el combinado teutón visitará a Luxemburgo en el marco de la quinta jornada de las Eliminatorias de la UEFA, con la clara misión de asegurar su posición en la cima del Grupo A.

Lea también: Francia: clasificada para el Mundial de 2026 tras golear en casa a Ucrania

El equipo germano arriba a este encuentro como líder de grupo, sumando 9 puntos, la misma cantidad que su escolta directo, Eslovaquia. La diferencia es mínima: apenas dos goles separan a ambas selecciones en la tabla. Por ello, una victoria en el Gran Ducado no solo consolidaría el primer lugar, sino que daría un paso de gigante hacia el anhelado boleto directo al Mundial.

Del otro lado, el panorama es completamente diferente. La selección de Luxemburgo ocupa el fondo de la tabla y se presenta en este duelo sin presión ni posibilidades de clasificación. El equipo luxemburgués ha tenido un desempeño desafortunado en la eliminatoria, registrando cuatro derrotas en igual número de partidos.

Alemania visita a Luxemburgo en la quinta fecha de las eliminatorias de la UEFA. CORTESIA

Ecuador no halla soluciones a siete meses del Mundial: análisis del 0-0 ante Canadá Leer más

Todo indica que será un partido de trámite para los dirigidos por el seleccionador alemán, pero con la presión añadida de no ceder terreno ante Eslovaquia y evitar cualquier sorpresa que pueda comprometer la clasificación.

Canales dónde ver EN VIVO el duelo de Alemania ante Luxemburgo



El compromiso, por la quinta jornada de las eliminatorias de Europa, que se disputará desde las 14:45 (hora de Ecuador), podrá ser disfrutado por todos los hinchas en las señales de DSports y DGO, demás de las plataformas de Disney +.

EN VIVO | Luxemburgo vs Alemania HOY



Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!