LigaPro 2025: los mejores goles del año

El torneo llegó a su fin y EXPRESO hace un repaso por los tantos más destacados del torneo. Revive cada uno en video.

Claudio Spinelli hizo uno de los golazos de la LigaPro 2025.

La LigaPro 2025 llegó a su fin, Independiente del Valle se coronó campeón y ya se definieron todos los clasificados a torneos internacionales. También se conoció que Vinotinto, Técnico Universitario y el Nacional descendieron (este último por una sanción de la FEF). Ya todos le han dado vuelta a la página y ya piensan en el 2026.

Sin embargo, EXPRESO quiere destacar lo más valioso del año y por eso ha hecho un ranking con los mejores goles del torneo nacional. Desde la fecha 1 hasta la última de la fase final se ha revisado los goles más destacados.

Al ser un listado hay un grado de subjetividad, así que probablemente falten goles que creas que son mejores o están al nivel de los que aparecen aquí. Puedes mencionarnos en redes e indicarnos que tanto agregarías tú a este ranking.

En total, son 11 los goles elegidos para aparecer aquí. El criterio que se ha usado para escoger es el grado de dificultad y también la espectacularidad del tanto. No se ha tomado en cuenta quien, lo hace o de que equipos es, simplemente que tan difícil es hacerlo y que tan bonito se ve.

Los 11 mejores goles de la LigaPro 2025

Fecha 1: Vicente Torres de Técnico Universitario frente a Aucas. El jugador sacó un bombazo de media distancia, después no sirvió de mucho ya que su equipo cayó en Chillogallo.

Teledirigido ☄️



Vicente Emmanuel Torres no dudó y la clavó en el ángulo para el 0-1 de @TecnicoUOficial.#LigaProEcuabet conectada x #Xtrim 📲 pic.twitter.com/MyHBJtrP8T — Zapping Ecuador (@zapping_ecu) February 15, 2025

Fecha 6: Andrés Chicaiza de Técnico Universitario hizo un golazo de tiro libre en el clásico ambateño frente a Macará. Fue el tanto del triunfo para el Rodillo Rojo.

🎩 ¡APARECIÓ LA MAGIA EN AMBATO!



¡Qué GOLAZO de Luis Andrés Chicaiza de tiro libre!pic.twitter.com/attjgd1mqc — Havoline Deportivo (@havolinedeport) March 30, 2025

Fecha 13: Emerson Pata convirtió frente a Vinotinto un tanto con calidad y clase.

El golazo de Emerson Pata.



¡Cantera papá!pic.twitter.com/VyPeVYPBCg — FútbolPasionWeb (@FutbolPasionWeb) May 19, 2025

Fecha 17: Álex Arce se metió en esta lista a pesar de haber hecho pocos tantos en los Albos durante 2025. El paraguayo puso el empate agónico ante Independiente del Valle tras una gran jugada colectiva.

EL GOL SALVADOR



Si, el de Alex Arce para la @LDU_Oficial que marcó el empate 1 a 1 ante Independiente del Valle en las postrimerías del juego #HayFutbolpy

🎥 @zapping_ecu pic.twitter.com/ZNJuSphpAm — Hay Fútbol (@HayFutbolpy) June 22, 2025

Fecha 19: Alexander González de Emelec frente a Vinotinto. Puso el 2-0 definitivo del partido que dio una importante victoria al Bombillo en ese momento.

El Capwell pasó, en segundos, del “Solo le pido a Dios” al “Y ya lo ve… Y ya lo ve”.



Aquí el gol más gritado de @CSEmelec 👕 en lo que va del 2025. Obra y golazo de Alexander González, para el triunfo 2-0 del💡sobre @vinotinto_ec.



Excelente relato de @gileralava en @ecuavisa. pic.twitter.com/8CzuHQIFw2 — Álvaro Riera Carbo (@AlvaroRiera24) July 10, 2025

Fecha 22: Fernando Cornejo de Liga de Quito contra Barcelona en el estadio Monumental. Un zapatazo inatajable.

⚽️ ¡Golazo chileno en Ecuador! 🇪🇨



Fernando Cornejo marcó otro gol, el 1-0 para Liga Deportiva Universitaria de Quito sobre Barcelona 👇pic.twitter.com/xSv3fuwuRE — José Tomás Fernández Pumarino (@fernandez_puma) July 25, 2025

Fecha 23: Patrik Mercado de Independiente del Valle contra El Nacional, el extremo sacó un remate esquinado, donde ningún arquero puede llegar.

Desde cuando no tenemos a un tío que le pegue así a la pelota? Hace un gol así y se cae el Pizjuan abajo.



Don Patrik Mercado señoras y señores pic.twitter.com/RFoZ8mfNBx — JUNIOR VETE YA (@Idumbaldo) November 12, 2025

Fecha 26: Claudio Spinelli contra Emelec. El argentino terminó de gran manera una jugada colectiva que le permitió a los Rayados abrir el marcador en un encuentro que terminó ganando.

⚽️ Así cantamos en @Cresatelitalecu el gol de Claudio Spinelli para la victoria de #IDV "a domicilio" (0-1) sobre #Emelec



¡Disfruten esta joya, hinchas del matagigantes ! 👏🏻 pic.twitter.com/KUfLHav89o — Leonel Rodríguez Erazo (@lrodriguezerazo) August 26, 2025

Fecha 1 Fase Final: Luis Castro sacó un lujo de la galera para convertir ante El Nacional. Él inició una remontada inolvidable.

Acrobacia y a guardar 😮‍💨



Castro, de espalda al arco, la bajó de pecho y se tiró de chilena para el 1-2 de @DelfinSC en el tramo final del partido.#LigaEcuabet conectada x #Xtrim 🤳 pic.twitter.com/YYpT2HIP8H — Zapping Ecuador (@zapping_ecu) October 4, 2025

Fecha 5 Fase Final: Cristian Penilla a pura potencia marcó el gol para un triunfo importantísimo de Mushuc Runa contra Técnico Universitario. Fue por la lucha de mantener la categoría.

Penilla se metió hasta la cocina 🥵



El atacante de @ClubMushucRuna1 llegó hasta el área y definió para el 1-0 de los locales antes del entretiempo.#LigaEcuabet conectada x #Xtrim 🤳 pic.twitter.com/OJIG0iGMOb — Zapping Ecuador (@zapping_ecu) November 22, 2025

Fecha 8 Fase Final: Andrés Mena de El Nacional hizo una pirueta para convertir contra Aucas en un duelo por el segundo hexagonal.

⚽️🔴 GOLAZO MILITAR: Andrés Mena aprovechó que el balón quedó en el aire para pegarle de volea y anotar el primero de El Nacional sobre Aucas.pic.twitter.com/xEzFyost25 — Havoline Deportivo (@havolinedeport) December 7, 2025

¿Quieres leer EXPRESO sin restricciones? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!