¿Liga de Quito cambiará de técnico tras la derrota ante Católica?

El 3-1 ante Católica deja a Liga de Quito golpeada y su DT habla de una posible salida si no clasifica en Libertadores

A Pablo Sánchez, entrenador de Liga Deportiva Universitaria, se le agotó la paciencia. Todo apunta a que estas serían sus últimas horas al mando del equipo albo, en medio de una campaña que no ha cumplido con las expectativas. Ha puesto una fecha, el 28 de mayo cuando los Albos enfrenten a Central C´´órdoba, a las 19:30, por Copa Libertadores.

La presión se intensificó tras la derrota 3-1 ante Universidad Católica en el estadio Olímpico Atahualpa, por la fecha 14 de la LigaPro. Ese resultado dejó a Liga golpeado anímicamente y fuera de los puestos estelares del campeonato local.

Liga de Quito perdió 3-1 en la visita a Universidad Católica. API

Una semana crucial para Liga de Quito en todo

Liga de Quito: Álex Arce, el goleador desaparecido que los albos necesitan Leer más

“En caso de que el equipo no clasifique a octavos de final de la Copa Libertadores, me sentaré con Isaac Álvarez (presidente del club) y llegaremos a un acuerdo”, declaró el técnico argentino tras la derrota, dejando abierta la puerta a su salida

Sánchez fue más allá y reconoció que podría dar un paso al costado si los resultados no mejoran. "Creo que sería lo mejor, porque incluso si no logramos ese objetivo, el club seguirá en Sudamericana, y debe recomponerse en la LigaPro. Los tiempos ya no son los mismos", señaló el estratega.

"Voy a hacer todo lo posible para que a Liga de Quito le vaya bien. Y, de esta manera, descomprimo la situación. Quizás los jugadores puedan estar más tranquilos con otro entrenador. Veremos cómo nos va el miércoles", concluyó.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!