¿Clasifica Barcelona SC o Independiente? Opciones y drama en Copa Libertadores 2025

Barcelona SC vs Independiente del Valle, el partido donde todos se juegan todo... menos la tranquilidad

Prepárese. El martes 27 de mayo, desde las 19:30, se viene uno de esos partidos donde no solo se juega la pelota, también se juegan las uñas, el hígado y hasta la fe. Barcelona SC visita a Independiente del Valle en un duelo por Copa Libertadores que huele más a final que a fase de grupos. Spoiler: no hay margen para el error… ni para el bostezo.

Barcelona SC llega con 4 puntos y más cuentas que un contador en quincena. Para clasificar a octavos, necesita ganarle a Independiente del Valle que tiene 5 puntos y luego sentarse a ver si River Plate le hace el favor de golear a Universitario. Fácil, ¿no? Es como querer pasar el semestre con 4/10 y rezar para que el profesor esté de buen humor.

Mientras tanto, Independiente del Valle tampoco está de picnic. Si empata, quizás pase. Si pierde, adiós. Si gana, se consagra y puede sacar pecho diciendo: “Yo dejé a Barcelona fuera”. ¿Quién no querría ese trofeo simbólico?

Se viene un partido lleno de suspenso

Así llegan Independiente del Valle y Barcelona SC

La presión está tan alta. Segundo Castillo, DT del Ídolo, tratará de que sus jugadores entren con la mente fría, pero con el corazón caliente. Lo complicado es que la hinchada ya viene con el corazón hirviendo, los nervios por los cielos y una lista de santos lista para invocar: San Messi, Santa Jugada Preparada, y el milagroso San Penal Inventado.

El partido se juega en Chillo Jijón, donde IDV suele ser más ordenado. Y lo transmite ESPN, para que todos podamos sufrir juntos, en HD.

Ah, y por si no fuera suficiente drama, el que quede tercero va a Sudamericana. O sea, no es que te eliminan… pero te mandan al repechaje con cara de “bueno, al menos no es el fin del mundo”.

Así que ya sabe, el martes hay que prepararse: silencio en casa, tele a todo volumen, y una estampita del DT "Muñeco" Gallardo (por si River decide ayudar). Porque puede ser el último baile de BSC, o el paso triunfal de IDV. O, siendo sinceros, un empate feo y todos eliminados. Que tampoco sería raro.

