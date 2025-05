Liga de Quito: el DT Vitamina Sánchez tomó una decisión sobre su futuro

Por la fecha 14 de la LigaPro 2025, Liga de Quito visitó a Universidad Católica, la tarde del sábado 24 de mayo, en el estadio Atahualpa. Los albos llegaban con la obligación de conseguir un triunfo para no perder distancia ante los punteros, Independiente del Valle y Barcelona SC.

Te invitamos a leer: Willian Pacho y el triplete con PSG: solo le falta la Champions para la gloria

Pero el partido no fue favorable para los albos que llegaban tras empatar en casa ante Libertad y buscaban recuperar esos puntos. Mauro Díaz abrió el marcador para el Trencito al minuto 52, y los albos lograron el empate casi de inmediato con un gran gol de Michael Estrada que vio fuera del arco al golero Rafael Romo y lo venció con un lanzamiento de larga distancia (56').

Los universitarios se animaron y tomaron control del juego, pero un autogol de José Quintero cambió todo el juego (75'). Con los azucenas lanzados con desesperación en busca de la igualdad se selló el triunfo celeste con un tanto de José Fajardo (90+1').

Los hinchas de Liga de Quito, que llegaron en buen número al estadio Atahualpa, apuntaron cánticos contra los jugadores y fuertes críticas al técnico Pablo Sánchez, y como ya había sucedido en anteriores partidos, con gritos pedían la salida del estratega argentino.

LA REFLEXIÓN DE VITAMINA SÁNCHEZ SOBRE SU FUTURO

Liga de Quito perdió 3-1 en la visita a Universidad Católica. API

En la rueda prensa tras el duelo ante Universidad Católica, el entrenador Pablo Sánchez habló sobre el momento complicado de Liga de Quito y también de los pedidos de los hinchas para que deje el banquillo albo.

¿Cómo comprar las entradas para ver a Ecuador ante Brasil y Argentina? guía completa Leer más

"Hicimos un buen primer tiempo, buscamos variantes ante la lesión de Álex Arce (problema muscular) y el cansancio de algunos jugadores. El partido del miércoles (28 de mayo ante Central Córdoba por Copa Libertadores) es importante, pero este también lo era porque empató Barcelona y creíamos que era la oportunidad para acercarnos", comentó Vitamina.

Sánchez confesó que "hablé con el presidente (Isaac Álvarez y los jugadores y manifesté que si el miércoles no logramos clasificar en Copa Libertadores tomé la decisión con mi cuerpo técnico de no seguir. Creemos va a ser lo mejor, porque si no logramos ese objetivo el club seguirá en Copa Sudamericana y debe reponerse en LigaPro, le quedaría un poco más de una rueda".

Vitamina agregó que "esa es la decisión que tomé, en caso de no clasificar octavos de final de la Copa Libertadores, me sentaré con el presidente y llegaremos a un acuerdo. De los 11 clubes en los que estuve, fue el mejor presidente".

Liga de Quito recibirá el miércoles 28 de mayo a Central Córdoba por la fecha final del grupo C con la obligación de obtener un triunfo por dos goles de diferencia para clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!