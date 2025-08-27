Liga de Portoviejo vs. Macará EN VIVO el partido de Copa Ecuador

El estadio Reales Tamarindos volverá a ser escenario de un partido de gran relevancia este miércoles 27 de agosto de 2025. Desde las 19:30, Liga de Portoviejo recibirá a Macará en un duelo válido por los dieciseisavos de final de la Copa Ecuador. La cita promete emociones fuertes, pues enfrenta a un club de la Segunda Categoría con un rival consolidado en la Serie A.

“La Capira” llega con la moral en alto tras eliminar a Independiente JR, equipo de la Serie B, con un rendimiento que ilusiona a sus hinchas. Con Manuel Mendoza como figura en el arco y César Espínola como referente ofensivo —autor del gol en la ronda previa—, el equipo de Raúl Duarte buscará dar la sorpresa y avanzar a los octavos de final.

Sigue aquí el partido de Liga de Portoviejo vs Macará.

Macará llega con todo a Portoviejo

Lesión de José 'Tin' Angulo: el delantero de Emelec entra en rehabilitación Leer más

El plantel manabita también atraviesa un buen momento en el torneo local, al haber asegurado su clasificación a los play-offs nacionales de Segunda Categoría, lo que refuerza su confianza en esta cita copera.

Macará, en cambio, arriba a Portoviejo con el favoritismo y el respaldo de sus últimos resultados en la LigaPro 2025. Bajo la dirección de Guillermo Sanguinetti, los ambateños vencieron a Barcelona (0-2) en Guayaquil y superaron a Mushuc Runa (2-1) en casa, mostrando solidez y regularidad en el campeonato.

Macará uuando dio el golpe al vencer 2-0 a Barcelona en Guayaquil. cortesía

Las alineaciones de Liga de Portoviejo vs Macará

Para este compromiso, Liga de Portoviejo alinearía con Mendoza en el arco; Proaños, Cifuentes y Quintero en la defensa; Cangá, Hernández, González, Burgos y Bonett en el mediocampo; dejando a Castro y Angulo como dupla ofensiva. Las bajas de Guillermo Rendón y Édison Caicedo, inhabilitados por reglamento, serán sensibles en la escuadra manabita.

Macará, por su parte, saltará con Correa en el arco; Espinoza, Arena, Marrufo y Ayala en el fondo; Tello, Cazares, Viera, González y Morales en la mitad de cancha; mientras que Ángel Ledesma será el encargado de liderar el ataque.

El choque en el Reales Tamarindos será una verdadera fiesta para Portoviejo, que sueña con ver a su equipo tumbar a un grande y seguir con vida en la Copa Ecuador.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!