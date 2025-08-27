Expreso
Liga de Portoviejo vs Macará por Copa Ecuador.
Liga de Portoviejo vs Macará por Copa Ecuador.Miki Rodríguez

Liga de Portoviejo vs. Macará EN VIVO el partido de Copa Ecuador

Liga de Portoviejo busca dar la sorpresa ante Macará en el Reales Tamarindos

El estadio Reales Tamarindos volverá a ser escenario de un partido de gran relevancia este miércoles 27 de agosto de 2025. Desde las 19:30, Liga de Portoviejo recibirá a Macará en un duelo válido por los dieciseisavos de final de la Copa Ecuador. La cita promete emociones fuertes, pues enfrenta a un club de la Segunda Categoría con un rival consolidado en la Serie A.

“La Capira” llega con la moral en alto tras eliminar a Independiente JR, equipo de la Serie B, con un rendimiento que ilusiona a sus hinchas. Con Manuel Mendoza como figura en el arco y César Espínola como referente ofensivo —autor del gol en la ronda previa—, el equipo de Raúl Duarte buscará dar la sorpresa y avanzar a los octavos de final.

Sigue aquí el partido de Liga de Portoviejo vs Macará.

Macará llega con todo a Portoviejo

El plantel manabita también atraviesa un buen momento en el torneo local, al haber asegurado su clasificación a los play-offs nacionales de Segunda Categoría, lo que refuerza su confianza en esta cita copera.

Macará, en cambio, arriba a Portoviejo con el favoritismo y el respaldo de sus últimos resultados en la LigaPro 2025. Bajo la dirección de Guillermo Sanguinetti, los ambateños vencieron a Barcelona (0-2) en Guayaquil y superaron a Mushuc Runa (2-1) en casa, mostrando solidez y regularidad en el campeonato.

Macará
Macará uuando dio el golpe al vencer 2-0 a Barcelona en Guayaquil.cortesía

Las alineaciones de Liga de Portoviejo vs Macará

Para este compromiso, Liga de Portoviejo alinearía con Mendoza en el arco; Proaños, Cifuentes y Quintero en la defensa; Cangá, Hernández, González, Burgos y Bonett en el mediocampo; dejando a Castro y Angulo como dupla ofensiva. Las bajas de Guillermo Rendón y Édison Caicedo, inhabilitados por reglamento, serán sensibles en la escuadra manabita.

Macará, por su parte, saltará con Correa en el arco; Espinoza, Arena, Marrufo y Ayala en el fondo; Tello, Cazares, Viera, González y Morales en la mitad de cancha; mientras que Ángel Ledesma será el encargado de liderar el ataque.

El choque en el Reales Tamarindos será una verdadera fiesta para Portoviejo, que sueña con ver a su equipo tumbar a un grande y seguir con vida en la Copa Ecuador.

TAGS

