Inter Miami vs Orlando City HOY: Hora y canales dónde ver EN VIVO la Leagues Cup

Esta noche se disputará la semifinal del torneo norteamericano y Lionel Messi estará presente tras recuperarse de la lesión

El Sunshine Clásico está de vuelta, y esta vez, el escenario es la semifinal de la Leagues Cup 2025. Inter Miami y Orlando City se enfrentarán por tercera vez en lo que va del año, en un choque que promete emociones fuertes. El partido tendrá lugar este miércoles 27 de agosto a las 19:30, hora de Ecuador, con la mira puesta en el codiciado boleto a la final.

Lea también: En Barcelona SC buscan dar "el golpe de autoridad" ante Cuenca Jrs en Copa Ecuador

La rivalidad entre estos dos equipos se ha forjado con goles y tensiones. En sus dos encuentros más recientes en la Major League Soccer (MLS), los Leones de Orlando City han demostrado su superioridad, con contundentes victorias de 3-0 y 4-1. Estos resultados les dan una ventaja psicológica de cara a este crucial partido, en el que se enfrentarán a las Garzas en su propio estadio.

¿Por qué es un Clásico el duelo entre Inter Miami y Orlando City?

Este apodo, Clásico del Sol, no es casualidad. Su origen se debe a la intensa rivalidad entre los dos principales equipos de fútbol de Florida, separados por apenas 370 kilómetros. La proximidad geográfica y la competencia por el orgullo regional y el apoyo de los aficionados en el estado son el motor de esta disputa.

Rodrigo De Paul (i) en un duelo de 2025 entre Inter Miami y Orlando City. cortesia

Piero Hincapié ganaría dos veces más en Arsenal: Este sería el sueldo del ecuatoriano Leer más

Ambas franquicias, aunque relativamente jóvenes (Orlando City debutó en 2015 e Inter Miami en 2020), han creado una rivalidad intensa. La búsqueda de ser el equipo líder en el importante mercado futbolístico de Florida ha alimentado la competencia. Por un lado, Orlando, con su historia como equipo pionero, y por el otro, Inter, respaldado por figuras de renombre mundial como David Beckham y Lionel Messi.

La pasión de las aficiones, como la Vice City del Inter Miami y The Wall de Orlando City, también contribuye a la atmósfera eléctrica de estos partidos, evocando la intensidad que se vive en otros clásicos de la MLS, como el de LA Galaxy y LAFC. Con los antecedentes de duelos ajustados y llenos de goles, el choque de este miércoles promete ser un espectáculo imperdible para los amantes del fútbol en Estados Unidos y el mundo.

¿Por dónde ver EN VIVO el partido entre Inter Miami y Orlando City?

Este compromiso, a disputarse este miércoles 27 de agosto (19:30 de Ecuador) en el Chasse Stadium, será transmitido por la única señal de Apple TV, tal y como se ha emitido toda la competencia de clubes centro y norteamericanos.

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!