Liga de Portoviejo, Cuenca Jrs, Aampetra y Mineros, semifinalistas del ascenso a la B

Nacional de Ascenso: así quedaron los cruces semifinales rumbo a la Serie B del 2026

Roberto La Tuka Ordoñez hizo el gol de la clasificación de Cuenca Jrs a la semifinal.

Ya están definidos los cuatro semifinalistas del Nacional de Ascenso, el torneo que abrirá las puertas a la Serie B del 2026. Cuatro provincias se mantienen en pie, cargadas de ilusión y con historias distintas que comienzan a cruzarse en un mismo destino.

El cuadro que más ruido hizo fue Cuenca Jrs, representante del Azuay, que dejó en el camino a Astillero tras una serie intensa. Primero rescató un empate 1-1 en Guayaquil y luego, en Azogues, selló la clasificación con un triunfo 1-0.

Liga de Portoviejo está en semifinales. Cortesía

El show de la Tuka Ordóñez con Cuenca Jrs.

El gran protagonista fue Roberto “La Tuka” Ordóñez, que a sus 39 años sigue siendo alma, carácter y gol: convirtió los dos tantos de la llave y empujó al equipo a una semifinal que sabe a sueño.

Aampetra, de Quito, también firmó una clasificación firme al imponerse 1-0 como visitante ante Aviced en Cuenca. Con orden, paciencia y un gol que llegó en el momento justo, el cuadro capitalino se metió entre los mejores cuatro del país.

Otro de los clasificados es Liga de Portoviejo, el ídolo de Manabí, que empató 1-1 en Guaranda FC, pero hizo valer la contundente goleada 3-0 en casa para cerrar un global cómodo de 4-1 que lo devuelve a la escena grande de los torneos de ascenso.

Cuenca Jrs. es el rival de Aampetra. Cortesía

Los cruces quedan así para llegar a la Serie B

La sorpresa del torneo la firma Mineros de Bolívar, un equipo que se acostumbró a pelear desde abajo y que hoy toca la puerta de la Serie B. Empató 1-1 con Juventud Italiana en Manta, pero su triunfo 2-1 en la ida lo dejó con el boleto a semifinales, confirmando su crecimiento sostenido.

Con estos resultados, las llaves quedan definidas: Liga de Portoviejo se medirá ante Aampetra, mientras que Cuenca Jrs chocará con Mineros. Solo dos equipos podrán conquistar el sueño del ascenso.

