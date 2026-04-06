Libertad vs Mushuc Runa EN VIVO: minuto a minuto del cierre de la fecha 7 de LigaPro

Libertad y Mushuc Runa se enfrentan este lunes 6 de abril desde las 19:00 en el estadio Reina del Cisne, de Loja en el compromiso que marca el cierre de la fecha 7 de la LigaPro. El encuentro representa una oportunidad importante para ambos equipos, que buscan mejorar su posición en la tabla y consolidar sus objetivos en el torneo. Y podrán seguir aquí el minuto a minuto.

El conjunto lojano llega a este compromiso con 9 puntos y ubicado en el octavo lugar de la clasificación, fuera por el momento de la zona del hexagonal por el título. Hasta ahora, Libertad ha sumado dos victorias, tres empates y una derrota, números que reflejan una campaña equilibrada, aunque todavía con margen de mejora.

Alineaciones de Libertad y Mushuc Runa

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Son dos equipos necesitados

Para los dirigidos por el cuadro lojano, el duelo en casa representa una ocasión clave para recuperar terreno y acercarse a los puestos de privilegio. Una victoria podría impulsarlos hacia la parte alta de la tabla, en una temporada que se mantiene muy disputada en sus primeras jornadas.

No obstante, el rendimiento reciente del equipo muestra cierta irregularidad. En sus últimos cinco compromisos, Libertad apenas ha conseguido un triunfo, además de registrar tres empates y una derrota. Esa racha ha impedido que el club logre consolidarse entre los primeros lugares del campeonato.

Por su parte, Mushuc Runa llega con la necesidad urgente de sumar. El equipo del “Ponchito” se encuentra en el puesto 12 con 6 puntos, en una zona comprometida de la tabla. En lo que va de la temporada 2026, el cuadro ambateño apenas ha logrado una victoria, situación que lo obliga a reaccionar para evitar complicaciones mayores.

El encuentro se presenta como un duelo directo por puntos vitales que pueden provocar movimientos importantes en la clasificación general. Tanto Libertad como Mushuc Runa saben que un resultado favorable puede marcar un punto de inflexión en sus respectivas campañas.

EN VIVO Libertad vs Mushuc Runa

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