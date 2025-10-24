Leones del Norte a la Serie A: el ascenso se concretó por sanciones de amaños LigaPro

Los imbabureños salieron beneficiados de las sanciones impuestas a Gualaceo y ahora son el segundo ascendido a LigaPro

Leones del Norte ascenderá a la Serie A luego de las sanciones de LigaPro en contra de equipos como Gualaceo.

Este viernes 24 de octubre, tras la oficialización de sanciones por el Comité Disciplinario de LigaPro a cuatro clubes de la Serie B, incluyendo una penalización de 9 puntos a Gualaceo (único perseguidor directo), Leones del Norte se convierte en un rival matemáticamente inalcanzable. De esta forma, el equipo de Esteban Paz sella su ascenso y acompañará a Guayaquil City en la LigaPro la próxima temporada.

Con solo dos fechas por disputar, el proceso de ascenso y descenso en la Serie B está resuelto. Las sanciones de LigaPro a Gualaceo aceleraron la definición en la parte alta. En la zona de descenso, el castigo de 12 puntos a Chacaritas no cambia nada, ya que el equipo de Pelileo había declarado su descenso hace tres jornadas atrás.

El equipo dirigido por los históricos exseleccionados de Ecuador, Édison Méndez y Geovanny Espinoza, disputará su primera temporada en la Serie A el año que viene. En la máxima categoría, Leones del Norte se medirá con clubes a los que ya enfrentó en Copa Ecuador, como Orense y Emelec, además de nuevos rivales.

¿Quiénes son Leones del Norte?

Leones del Norte cumplió su objetivo y ahora será un equipo de Serie A la temporada 2026. cortesia

El equipo imbabureño se fundó el 4 de noviembre del 2017, bajo el nombre de Club Deportivo Profesional Leones del Norte. Este cuadro disputó por primera vez la Segunda Categoría en el 2018, donde logró un subcampeonato provincial. Se convirtió en uno de los clubes más fuertes del ascenso, ganando los títulos provinciales del 2020, 2021, 2022 y 2023.

Tras una exitosa temporada en el Ascenso 2023, el club se consagró campeón de la Segunda Categoría y ascendió a la Serie B. Ya en esta nueva división, el equipo simplificó su nombre a Leones Fútbol Club (Leones F.C.). El proyecto se fortaleció en 2024 con la incorporación de Esteban Paz y Jorge Callejas, exdirigentes de Liga de Quito que venían de lograr la Copa Sudamericana.

