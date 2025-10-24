Mundial Femenino Sub-17: Estas son las posibilidades de Ecuador de avanzar a octavos

La Tri femenina sub-17 cayó por 4-0, pero aún pueden clasificar a la siguiente ronda

La selección femenina sub-17 de Ecuador perdió 4-0 contra su similar de China por la 3ra fecha del Mundial sub-17 en Marruecos.

La selección ecuatoriana femenina sub-17 terminó este viernes 24 de octubre su participación en fase de grupos del Mundial de Marruecos con una derrota de 4-0 ante China. Tras el abultado resultado, las ecuatorianas tendrán que estar pendientes al resto de partidos para meterse entre los mejores 4 terceros de la Copa.

Ecuador se ubica en el tercer lugar del Grupo C, con 3 puntos y -5 de gol diferencia. Dicho esto, la Tricolor está por debajo de Estados Unidos y China, que cuentan con 9 y 6 unidades respectivamente.

Cabe mencionar que en esta Copa Mundial Femenina sub-17 participan 24 selecciones, que se dividen en 6 grupos de 4, en donde clasifican las 2 mejores primeras de cada grupo y las 4 mejores terceras en general.

Con el panorama actual, Ecuador aún tiene chances de meterse a los octavos de final por esta vía, pero depende de otros resultados en la competición.

¿Qué tiene que pasar para que Ecuador se clasifique a los octavos de final?

La victoria de Ecuador ante Noruega, aún lo mantiene con vida en el certamen. Cortesía FEF

Además de Ecuador, existen otras selecciones que pelean por estos cupos, entre ellas Costa Rica, Marruecos, México, Camerún, Nigeria, Samoa, Costa de Marfil, Corea del Sur, Zambia y Nueva Zelanda.

Con ese listado, la Tri debe tener en cuenta los resultados de lo que pase específicamente ahora con Costa Rica, México, Nigeria, Costa de Marfil y Zambia que se encuentran en tercer lugar en sus grupos.

Para que Ecuador pueda clasificar a octavos de final, 2 de las selecciones que se encuentran en tercer lugar deben sumar menos de 3 puntos, o tener máximo tres puntos pero -6 goles de diferencia o más. Solo de esa forma, la selección femenina sub-17 podía llegar a clasificar a la siguiente fase, que se jugará el lunes 27, martes 28 y miércoles 29 de octubre del 2025.

