Leonel Messi: anuncia su fecha de retiró y lo difícil que fue dejar el Barcelona

Leonel Messi, el renombrado futbolista argentino, compartió en una entrevista su experiencia tras su abrupta salida del Barcelona en el verano de 2021. En sus palabras, afirmó: “No estaba listo para irme”. El astro argentino describió el cambio repentino al unirse al PSG como un proceso desafiante, marcado por la necesidad de rehacer su vida de un día para otro.

Recordando sus primeros días en el Barcelona en septiembre del año 2000, Messi reveló los desafíos que enfrentó como joven jugador. Expresó: “Era un niño y tenía que adaptarme a nuevos amigos, nuevo país, nueva ciudad, nueva gente, nuevo colegio”. Sin embargo, destacó la gratitud hacia el club catalán por el trato recibido y la oportunidad de jugar en un equipo de renombre.

Leonel Messi Capitán de la selección Argentina cortesía

En cuanto a su futuro en el fútbol, Messi compartió su criterio personal sobre el momento de la retirada. Afirmó que: "me retirare cuando sienta que ya no está rindiendo al máximo ni disfrutando del juego".

Messi sobre su fecha de retiro: "Yo sé que en el momento que sienta que ya no estoy para rendir, que ya no disfruto ni estoy ayudando a mis compañeros, cuando sienta que es momento de dar ese paso, lo daré sin pensar en la edad. Si me siento bien, intentaré seguir compitiendo ".

Al ser cuestionado sobre sus planes después del retiro, Messi admitió que aún no ha decidido su camino. Manifestó: “No pensé todavía qué voy a hacer cuando me retire”. Sin embargo, expresó su deseo de seguir disfrutando del fútbol y señaló que confía en encontrar un nuevo rol que lo llene y le guste cuando llegue el momento.

En relación con la selección argentina, Messi hizo una revelación impactante sobre sus planes si no hubieran ganado el Mundial de Qatar en 2022. Afirmó que “probablemente habría dejado el equipo nacional", dijo que era su última oportunidad.

Leonel Messi aterrizó en el Fort Lauderdale Executive Airport este martes 11 de julio. EFE

En sus declaraciones, Messi reflexionó sobre su agradecimiento por haber alcanzado todos sus sueños a nivel deportivo y personal. Reconoció la fortuna que ha tenido en su carrera y destacó la importancia de “disfrutar cada momento que le ha brindado Dios hasta la actualidad”.

El jugador también se refirió a su ausencia en los recientes amistosos de la selección argentina debido a una lesión. En su participación en el pódcast de ‘Big Time’, Messi compartió su visión de vida, además de los próximos desafíos que le esperan.

