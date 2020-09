Leandro Simbaña, el fisioterapeuta showman de El Nacional

Leandro Simbaña se ha convertido en el espectáculo extra dentro de los partidos de El Nacional. Cada vez que hay un lesionado en la cancha se abre el telón para su show. En ese momento, él corre lo más rápido que puede hacia el jugador para atenderlo, no sin antes practicar una barrida, un rol o alguna cosa que se le ocurra. Lo importante es darle un estilo propio al primer capítulo de su obra.

El denominador común antes de la pandemia era el aplauso de los seguidores criollos, y en algunas ocasiones de los rivales. De vez en cuando alguna pifia también. Claro, dependiendo mucho del escenario.

Pero él siempre tranquilo. Después de todo, su espectáculo debe continuar hasta el cierre triunfal, cuando sale de la cancha con la misma velocidad y empieza con los estiramientos, justo al bajarse el telón de su presentación para que el partido recupere el protagonismo.

Y así, él se queda entre bastidores listo para la próxima vez que uno de los futbolistas requiera su asistencia y arranque su show de nuevo.

Espectáculo. El fisioterapeuta se ha caracterizado por su velocidad para atender a los jugadores. API

El fisioterapeuta del cuadro criollo lleva una década con esa función especial. Fue una herencia. “El profesor Jorge Luis Pinto (2010) nos tenía con eso. Era una forma de transmitir algo más. Al inicio fue para el médico, pero como a mí me gustaba correr empecé a hacerlo”, recuerda Simbaña.

Al inicio el pique solo era de ida. Después fue la vuelta completa y con el pasar del tiempo los jugadores le pidieron que empiece a innovar con llegadas diferentes. Así nacieron los roles, los piscinazos, las barridas y hasta algunos movimientos de gimnasia.

“Cuando era más joven hacía cosas más complicadas”, recuerda sonriendo.

Pero, como en todo show, no siempre las cosas resultan bien. Sufrió accidentes que han ido desde lesiones hasta golpes a los mismos futbolistas que permanecían en el piso lesionados.

“Se me han agarrado los pupos en el césped. Una vez me di contra una barra del anillo olímpico del estadio de Riobamba. En otra me fui a la zanja del estadio Nueve de Mayo de Machala, pero son cosas que pasan y que las hago para mostrar el trabajo del fisioterapeuta”, comenta.

Hace dos años, en cambio, en el estadio de Aucas, golpeó al jugador herido. “Dudé entre la barrida y el rol. Y usted sabe, la duda mata (risas). Me di el rol ya muy cerca y cuando caí mis pies golpearon a Luis Arce. Ese rato se dieron cuenta solo los que estaban cerca. Ya después empezaron a circular fotos, memes y todo lo demás. Soy un ser humano y me equivoco. Pero eso es parte de esto”, recuerda.

En el momento del golpe, agrega Simbaña, el jugador criollo se asustó. “Arce no sabía lo que pasaba. Pero luego en el camerino me acerqué para disculparme. Me dijo que me quede tranquilo, que así es esto y que mejor ganaré más seguidores con ese capítulo”.

Y como en toda carrera a máxima velocidad, se expone a lesiones. Lo gracioso es que una de ellas no pasó durante un auxilio médico. “Fue hace un par de años en Guayaquil. Michael Jackson Quiñónez me pidió que, en caso de hacer un gol, corra donde están todos para bailar. Lo hizo en el área contraria así que tuve que ir muy rápido tan lejos. En esa arrancada me resentí el músculo, de ahí se reanudó el juego y un futbolista se lesionó. Ya en ese pique me lastimé más. Ahí tuve que volver un poco más lento, disimulando para que no se dieran cuenta”, explica.

La última dolencia ocurrió hace un mes. La cuarentena le pasó factura en un entrenamiento del equipo y se desgarró por correr a un auxilio. Ahora se encuentra mejor. En el entrenamiento que hizo el equipo en Guayaquil ya picó y desde este fin de semana retomará las funciones.

Y como toda obra, no siempre gusta a todos. Por ejemplo, el entrenador Octavio Zambrano lo prohibió. “El profesor me dijo que me voy a lesionar o voy a lastimar a alguien. Además, que estoy llevando mi actividad al chiste y la camiseta de El Nacional a la payasada. Me advirtió que si seguía haciéndolo me iba a botar”.

Pero, en El Nacional su corrida es patrimonio, así que la discusión llegó a las grandes esferas.

“Hablé con el doctor (Jorge) Yunda, quien era el presidente del club y él, a su vez, habló con el profesor, señalándole que ya era una insignia del club. Así, seguí con eso a pesar de que el profesor no lo quería”.

El Nacional siempre se lleva toda su atención, inclusive cuando se dedica a trabajar en su consultorio privado, durante las tardes. Es un lugar lleno de fotos del cuadro criollo, lo que gusta a varios pacientes hinchas del rojo. Con ellos conversa sobre sus anécdotas vividas en el equipo, no siempre relacionadas a su show extra. Eso sí, tiene una regala: todos son temas positivos. No le gusta hablar de problemas o cosas que puedan afectar a el carácter. Después de todo, el estado de ánimo también ayuda a la recuperación. “Nos gusta recordar los partidos históricos. Esos juegos siempre dejan anécdotas y los pacientes siempre las escuchan con mucho interés.

Simbaña es un ícono en El Nacional. Su acto cumple diez años en esta campaña y por la pandemia ha tenido que celebrarlo sin público. Pero él confía en que todo volverá a la normalidad, la hinchada regresará a los graderíos en algún momento y él nuevamente tendrá el escenario perfecto para su show, aquel que seguirá mientras duren sus fuerzas.

Llegó para una pasantía y se quedó

El profesional del elenco militar muestra los recuerdos que tiene en su consultorio. Gustavo Guamán

Leandro Simbaña estudió en el colegio Mejía. Siguió terapia física en la Universidad Central y en 1998 se le presentó la oportunidad de cumplir una pasantía en El Nacional. Entonces, el kinesiólogo del cuadro criollo era Luis Rojas.

“La idea era pasar unas semanas allí, mientras obtenía los papeles para sacar el título universitario, pero se abrió una vacante con la salida del doctor Luis Rojas. Los más antiguos ascendieron y yo me quedé con las menores”, dijo.

En febrero de 1998 se hizo cargo de la 12 y 14. Allí permaneció tres meses hasta sacar el diploma. “El tiempo que me demoré en los trámites universitarios fueron, a la vez, como un espacio de prueba en El Nacional. Luego obtuve el título y firmé el contrato”.

Un mes después de esa firma asumió también la sub-20. Así, su horario era con los mayores en mañana y con los chicos en la tarde. “En esos días entrenábamos en los cuarteles. No acudíamos al complejo como ahora”.

Ya con el paso del tiempo ascendió al primer equipo (2004) y ahora él también es considerado un patrimonio del plantel.

“En realidad me siento muy afortunado. Debo reconocer que no sabía mucho de fútbol, no sabía ni donde quedaba la sede del club. Además, en mi juventud tenía cierto cariño por otra camiseta. Ahora se puede decir que para mi todo es rojo. En la medida que ingresé en la parte profesional, se convirtió en mi modo de vida, mi día a día. Ahora El Nacional es mi vida. Los jugadores son parte de mi familia”.