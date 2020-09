Lewis Hamilton buscará en Rusia igualar a Michael Schumacher

El piloto británico Lewis Hamilton (Mercedes) ocupará la pole position en Sochi en el Gran Premio de Rusia, décima prueba de la temporada de fórmula 1, donde tendrá ocasión de igualar el récord de victorias (91) de Michael Schumacher.

Después de haber rozado la eliminación en la Q2, Hamilton logró de esta forma la 96ª pole position de su carrera, en una prueba en el que saldrá acompañado en la primera línea por el holandés Max Verstappen (Redbull) y su compañero finlandés Valtteri Bottas (Mercedes), segundo y tercer mejores tiempos.

El séxtuple campeón del mundo batió el récord de la pista rusa que su compañero Bottas poseía desde 2018, al realizar un crono de 1 minuto, 31 segundos y 304 milésimas, cuando unos momentos antes no estaba ni siquiera clasificado como uno de los diez mejores para la parrilla de salida.

"Es la peor sesión de clasificación que he conocido. Es cierto que tengo la pole, pero no con los buenos reumáticos. Además, ser aquí el primero en la parrilla de salida no tiene gran interés, con la larga curva rápida que sigue a la salida", relató Hamilton.

MAL DÍA PARA VETTEL

Un escenario inédito vino a enturbiar la rutina de las calificaciones, cuando Sebastian Vettel (Ferrari) fue víctima de una salida de pista espectacular pero sin gravedad, lo que forzó a los comisarios a sacar la bandera roja.

Trozos del SF1000 del alemán se esparcieron por todos los sitios en la curva 4 de la pista.

"Ataqué fuerte y traté de evitar el contacto con Lance Stroll (Racing Point)", señaló el cuádruple campeón del mundo alemán.

Como consecuencia de ello, la sesión se vio interrumpida cuando algunos pilotos, entre ellos Hamilton, no habían todavía registrado un tiempo suficiente para pasar a la Q3.