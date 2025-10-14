La historia entre Ecuador y México: un duelo lleno de sorpresas

Así llegan los equipos al amistoso de este martes 14 de octubre. De por medio hay Mundiales, Copas Américas y novedades

Ecuador se enfrentó con México en su primer mundial (Corea-Japón 2002) y cayó 2-1 ante los aztecas.

Ecuador y México son viejos conocidos a lo largo del fútbol mundial, pues han tenido enfrentamientos en casi todos los torneos que han jugado históricamente. El primer registro oficial que se tiene entre las dos selecciones, es el partido por las semifinales de la Copa América 1993 que se jugó en tierras ecuatorianas, donde la selección mexicana se impuso 2-0 a los locales y se clasificaron a la final de esa competencia.

Ecuador pudo celebrar recién su primera victoria ante los mexicanos en 1996, en un amistoso jugado el 23 de octubre de ese año, en Oakland, Estados Unidos. En esa ocasión la tricolor le pudo ganar a los aztecas por la mínima con gol de Héctor Carabalí, quien era jugador de Barcelona s.c. aquella temporada.

México en la historia de Ecuador en el debut mundialista

El partido más importante que pueden haber jugado entre los dos, sin duda, fue el segundo partido de Ecuador en su debut en la Copa del Mundo 2002, cuando el torneo jugado en Corea y Japón.

Ecuador llegaba de perder 2-0 ante Italia en su primer partido del torneo, e iba a jugar contra México, buscando sacar una victoria que le permita soñar con los octavos de final del campeonato.

Aunque Ecuador empezó ganando el partido con gol de Agustín Delgado a los 5 minutos del partido, los mexicanos reaccionaron y remontaron el cotejo con goles a los 28' del primer tiempo y uno más a los 57' del complemento, dejando a Ecuador sin oportunidad de pasar de fase de grupos.

¿Cómo vienen actualmente Ecuador y México?

El ultimo partido que jugaron Ecuador y México fue en la Copa América 2024, donde empataron sin goles y la selección mexicana se quedó afuera de la copa. EFE

De acuerdo con los registros, el de este martes 14 de octubre será el partido numero 25 entre las dos selecciones, con una ventaja histórica considerable de México, que ha conseguido 14 victorias contra solo 5 de Ecuador, así como 5 empates. Sin embargo, si se considera, los últimos 5 partidos entre los dos, Ecuador tiene ventaja, ya que ganó 2, empato 1 y perdió 1 contra los mexas.

Actualmente, al ya estar clasificado al Mundial 2026 por ser anfitrión, México no jugó las eliminatorias de su confederación, pero sí muchos amistosos, por lo que su estadísticas ante selecciones sudamericanas los últimos años, todo se pone negro.

En los últimos 9 partidos, México solo pudo ganarle a Bolivia por la mínima y empatar a 0 contra Ecuador en Copa América; el resto han sido todo derrotas, la ultima fue la estrepitosa goleada por 4-0 propinada por Colombia el pasado 11 de octubre en Arlington, Texas.

Ecuador, por otro lado, goza de una actualidad histórica, siendo una de las mejores selecciones sudamericanas y probablemente una de las mejores defensas a nivel mundial, ya que recibió solo 5 goles en todo el proceso eliminatorio. Además, la tricolor quedó segunda en su confederación, pese a que la delantera de Ecuador sigue siendo débil.

La Tri solo anotó 14 goles en los 18 partidos de eliminatorias, su goleador fue Enner Valencia con 6 anotaciones, seguido de Gonzalo Plata y Félix Torres con 2 cada uno. La estadística empeora cuando se ve que 8 de esos 14 goles fueron a Bolivia (6) y Venezuela (2).

