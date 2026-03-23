"Jugamos al pelotazo", reclama la hinchada de Barcelona SC contra el equipo de Farías

Seguidores canarios rechazan las excusas del DT venezolano tras los empates ante rivales que complican el camino en LigaPro

La hinchada de Barcelona SC teme que su equipo no dé la talla en LigaPro ni en la Copa Libertadores. En diez partidos disputados entre ambas competiciones, los dirigidos por César Farías no han logrado superar la barrera de un gol por encuentro.

Para el hincha Silas Piza, el Ídolo debe corregir “urgente” este problema. Además, lamentó los seis puntos perdidos en el torneo doméstico, producto de los empates sin goles ante Guayaquil City, Libertad, y el más reciente 1-1 frente a Universidad Católica.

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“Barcelona ha dejado puntos ante rivales que no se pueden perdonar. Son tres partidos seguidos sin ganar y aún no podemos marcar dos goles. ¿Cómo pretendemos ganar en la Libertadores si ante City y Libertad no lo podemos hacer?”, cuestionó.

Ante Universidad Católica, Darío Benedetto marcó su tercera anotación en la LigaPro 2026. FREDDY RODRÍGUEZ

Por su parte, el socio Maximiliano Aguayo subrayó que los extranjeros de Barcelona carecen de jerarquía a excepción de Darío ‘El Pipa’ Benedetto.

“Tomás Martínez no es más que Joaquín Valiente (exjugador de BSC). A Héctor Villalba le falta ritmo. Tengo fe que en estas dos semanas siguientes (por el parón de fecha FIFA) el equipo mejore. Espero que Farías plantee mejor porque suele equivocarse en los cambios. Ante la Católica jugó en los minutos finales con tres centrodelanteros; a lo que sea”.

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Agregó el seguidor torero que, de no ser por las atajadas de José Contreras ni los tres goles del Pipa Benedetto, el equipo apenas tendría 2 de los 9 puntos que suma en la tabla de posiciones, donde marcha en la sexta casilla, a cuatro unidades del líder Independiente del Valle (13).

Johan Alexander, otro hincha canario, se mostró más resignado con el equipo de Farías, que se excede en los “pelotazos”. “No pensemos que aún no se tiene clara una idea de juego: así juega Farías, al pelotazo, a defender a lo que salga. A estas alturas ya no se puede poner la excusa del periodo de adaptación ni que son jugadores nuevos. No vengan a estar contentos porque ya se clasificó a fase de grupos de la Libertadores; eso es lo mínimo que un equipo como Barcelona debe hacer año tras año”.

Mini pretemporada en Puembo para alistar partido ante Liga de Quito

🟡⚫ “Veo el equipo mejorando y eso es lo importante”



🗣️ David Álvarez, presidente de la Comisión de Fútbol de #BarcelonaSC, dio detalles de la mini pretemporada que realizará el cuadro torero en Quito durante la para por la Fecha FIFA. pic.twitter.com/MN27jVL455 — Havoline Deportivo (@havolinedeport) March 22, 2026 ID:

Farías se defendió de los cuestionamientos que recibe su equipo. Tras el 1-1 ante la Chatoleí, sostuvo: “Hemos mejorado en la elaboración. Pese al cansancio hay compromiso; veo personalidad para atreverse a jugar y hay que ir por más. Dicen que no jugamos a nada, pero siempre hacemos lo que se debe hacer”.

En esa misma línea, añadió: “Quizás nos desesperamos un poco al no profundizar por la banda. El arquero Romo también actuó bien; tuvimos un palo, un cabezazo… lo que falta es la definición. Son situaciones que debemos corregir y estamos comprometidos con eso”.

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El timonel venezolano señaló que estas dos semanas sin actividad, por el parón de fecha FIFA, le servirán al equipo para realizar una mini pretemporada en Puembo, parroquia de Quito.

David Álvarez, presidente de la Comisión de Fútbol torera, confirmó que Barcelona viajará el miércoles 25 de marzo a la capital, donde permanecerá hasta después del partido de la séptima fecha de LigaPro ante Liga de Quito, programado entre el viernes 3 y el domingo 5 de abril.

El directivo detalló que la idea es que Farías tenga más sesiones de entrenamiento con el plantel, ya que la seguidilla de partidos entre torneo local y Libertadores ha dificultado plasmar su idea de juego.

En Puembo, el Ídolo ya tiene pactado un amistoso ante Bolívar y analiza disputar otro más.

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