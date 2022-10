José Dante Antonio Pileggi Véliz es guayaquileño y azul de corazón. Es uno de los tres candidatos a la presidencia del Club Sport Emelec y, aunque tiene el respaldo de la dirigencia saliente, no es parte del oficialismo. Es propietario y fundador de su empresa Pileggi Construcciones, con más de 30 años de experiencia en gestión empresarial. Desde el 2020, tomó las riendas de las divisiones formativas del Bombillo, que en esta temporada jugó algunas finales a nivel local, algo que no se vivía hace años. Para él, la presidencia de Emelec no solo es un sueño, sino su nuevo gran reto.

- ¿Por qué ser presidente de Emelec?

-Soy una persona de retos. En mi vida muchos de los proyectos que hemos construido son retos. En la actualidad, estamos terminando un gran proyecto en Perú de unas subestaciones eléctricas muy importantes, con unos equipamientos de interrupción que son los segundos que se instalen en la región Latinoamérica, así que son muy novedosos e innovadores en el mundo y fuimos contratados por una firma transnacional para ejecutar este proyecto. En Guayaquil, tenemos una gran obra en el teleférico, fuimos seleccionados por los franceses para hacer el montaje electromecánico. Todo fue construido por nosotros, menos la obra civil.

- ¿Y Emelec sería un reto como esos?

-Emelec es un reto. Así como cuando hace dos años asumimos en plena pandemia el tema de las formativas. La gente me decía que estaba loco, estábamos todos encerrados, pero tuve un buen equipo y esas mismas personas me van a acompañar en el directorio de Emelec. Pronto habrá recambios porque es una nueva dirigencia porque son chicos más jóvenes, deben irse preparando porque este es un gran reto. Y sin querer, las cosas se dieron por la imposibilidad de que Nassib (Neme) pueda ser reelecto, que era la persona más opcionada.

- ¿Se ve sentado en la silla presidencial azul?

-Me veo en la cancha trabajando. Creo que instituciones como Emelec y posiciones como estas requieren mucha dedicación, trabajo continuo, con disciplina, no requieren mecenas, porque chequera no te regala campeonatos, pero sí se necesita (dinero). Las formativas se convirtieron en una obsesión de dos años y ahí están los resultados. En tres categorías, estuvimos puntuando todo el tiempo, llegamos a dos finales, estamos compitiendo a esos niveles. Este año la sub-17 fue el único equipo que disputó la Gothia Cup en Suecia.

Este noviembre cumplirá 33 años su empresa Pileggi construcciones y desea festejarla con unas elecciones ganadas. Miguel Canales León / EXPRESO

- Había una fuga de jugadores jóvenes en Emelec, ¿está impidiendo eso?

-Sí, diseñamos contratos con el departamento legal del club para que los chicos tengan certezas y se queden los mejores prospectos. Esto es un trabajo que se hace conjuntamente con los padres de familia, una vez sean mayores de edad ahí firman directamente ellos. Hemos cuidado eso, porque en el pasado, buenos recursos se fueron porque no tenían esa parte solucionada, como el caso Johan Mina.

- ¿Cuánto es el presupuesto con el que arrancará su gestión, un aproximado?

- El actual del club anda entre 10 a 12 millones de dólares anuales, vamos a tratar de reducirlos porque tiene que estar acorde a los ingresos en el club y esos ingresos están mermados por la incertidumbre en la que estos procesos judiciales que han sido iniciados por socios que ahora son candidatos, tiene al club en casi un año en incertidumbre.

- ¿Cuántos de los jugadores se quedarán en el club, o respetará los contratos actuales?

-Los contratos son ley para las partes, pero también tenemos que conjugar esto con lo que el nuevo cuerpo técnico quiera y decida. No es solo una decisión del cuerpo técnico y tendríamos que, a través de la comisión de fútbol, que es el directorio por estatutos, decidir lo más conveniente para el club. Pero de la mano con el DT, porque al final del día es él quien define cómo juega el equipo. O nos dedicamos los dirigentes a ser técnicos o a ser dirigentes.

Pileggi respetará los contratos de jugadores, pero asegura que negociará la salida de Rescalvo. Miguel Canales León / EXPRESO

- El tema Ismael Rescalvo.

-Creo que me guste o disguste, que lo he manifestado, es un tema que no da para más, es un proceso agotado. Creo que la actual dirigencia debe ayudarnos a quienes tomen las riendas del club a dejar este tema resuelto, y sino nos tocará resolverlo a nosotros para negociar la salida en beneficio del club. Que esto no se convierta en un peso para el club a presente o a futuro.

- ¿Teme que estas elecciones sean con padrón abierto y que sucedan situaciones sospechosas?

-Más que temer, hay que ver cuán legal es esto. La decisión del juez, lamentablemente, irrespeta un estatuto que fue aprobado por el Ministerio del Deporte y la Ley del Deporte. Viene un juez y hace tabla rasa de esto y está mal. Más allá de que puedan existir honestas aspiraciones de gente que está inactiva como socios para votar, el tema es cómo queda el principio de equidad frente a los socios activos, están al día con el club. Eso rompe el principio básico de convivencia en una sociedad, y peor cuando se ofrece que no se va a cobrarle a nadie a futuro. Cómo vas a sostener un presupuesto, cómo generas esa reciprocidad entre socio y club. Tiene que ir de la mano.

- ¿Qué sensaciones le deja este Emelec 2022?

-Más allá que haya deficiencias en el equipo, en ciertas posiciones, para el fútbol local, el equipo podía dar más. Tienes un carro que puede correr a 250 km/h y los estás haciendo correr a 80 km/h. Claridad que los jugadores deben estar tranquilos, puesto que las acciones que tomemos a futuro irán de la mano del nuevo técnico que entre al club.

- ¿Ya ha conversado con potenciales nuevos técnicos?

-Hemos tenido conversaciones con unos cuatro, pero no puedo dar los nombres por respeto a ellos y por la seriedad de la campaña. Con lo trastocado del proceso, no se han podido tomar decisiones a tiempo, de jugadores y técnico. Nuestra idea es que durante noviembre quede cerrado el tema del técnico y los principales sitios que hemos identificado de debilidad en cuanto a jugadores y que vayan en comunión con el técnico. Primero pasa por el técnico, lo segundo por el equipo. Y dejar también definida la secretaría técnica.

- El otro día se lo vio en una foto junto a Michel Deller, en una de las finales de los equipos de formativas. Hoy es conocido que entre IDV y Emelec, dirigencialmente, no hay la mejor relación. ¿Usted intentará reconstruir ese puente?

-No voy a hablar de lo que se hizo (la dirigencia saliente), soy un facilitador me gusta trabajar con sinergias, en la vida pública y privada, y una persona que me gusta tender puentes, soy un constructor y creo que debemos tener una buena relación con la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF). Podemos tener criterios distintos, pero no pelearnos. Más aún con los clubes, debemos ser amigos con ellos porque estamos bregando la misma línea, si me peleo con mi vecino, al final la cuenta nos la pasan a los dos. Tenemos que buscar la forma de relaciones lastimadas, recomponerlas y si no están tan fortalecidas, fortalecerlas.