Miguel Rondelli reconoce que hubo un acercamiento de Emelec

El entrenador argentino, Miguel Rondelli, reconoció que hubo un acercamiento de Emelec para asumir la dirección técnica la próxima temporada. Sin embargo, aseguró que por ahora no quiere analizar detalles, ya que prefiere enfocarse en la recta final de la campaña al frente de Universidad Católica.

Él lamentó que se haya filtrado esa información, pero aclaró que no es algo definitivo, ya que su empresario está a cargo de todo, mientras él se dedica a la parte deportiva. Después de todo, tampoco está descartado que siga con los camaratas.

"Con trabajo diario, resultados, esfuerzo y sacrificio hemos devuelto esa confianza que nos dieron. Nuestro contrato termina cuando acaba el campeonato. Una vez que finalice ese contrato, el club está en toda su facultad de confiar de nuevo en nosotros y ofrecernos una renovación o decidir que lo conseguido no es lo que ellos esperaban y terminar la relación. Los dos escenarios son posibles”, reconoció Rondelli en Huancavilca.

El estratega tiene al Trencito Azul pelando en la parte alta de la segunda etapa. Es el único con opciones reales para bajar del primer lugar al Aucas. Además, en la acumulada ya tiene asegurado un lugar para la Copa Libertadores 2023.

Por ello, se ha convertido en el objetivo de algunos clubes. Pero él insistió en que nada está dicho. "Se filtró lo de Emelec, no sé cómo, no por nuestra parte, pero a lo mejor tenga otras ofertas que no se hayan filtrado. Puede que tenga una nueva de Universidad Católica, no lo sé. Cuando terminen estos partidos el club hará su análisis, nosotros haremos el nuestro y ahí se verán las ofertas, por ahora estamos enfocados en lo deportivo”, concluyó.