Una tensa calma se vive entre el Ministerio del Deporte y el Comité Olímpico Ecuatoriano (COE), tras la reunión del pasado 11 de abril. Al menos eso es lo que se deja entender, luego de que se establecieran “acuerdos y consensos” de cara a los Juegos Bolivarianos de los que Guayaquil será sede la primera quincena de mayo de 2025.

En entrevista con EXPRESO, Jorge Delgado Panchana, presidente del COE, desmintió al ministro de Deporte, Sebastián Palacios, quien dijo a este diario, en publicación del 15 de abril, que Fedeguayas entrará “de alguna u otra forma” a la organización del evento multideportivo.

Pese a que el capitán dice no tener motivaciones personales con nadie y que está presto a trabajar por el objetivo bolivariano, aclara que hay normas y pasos a seguir; que todavía resta por conformar el comité organizador. Aún así todo apunta que solo la problemática de los Bolivarianos 2025 fue resuelta, porque los reclamos de la reducción del presupuesto estatal 2023 de hace pocas semanas está aún por definirse.

- ¿Las discrepancias y tensiones con el Ministerio del Deporte quedaron zanjadas del todo?

Diferencias de criterio siempre habrá, eso es normal. El asunto es llegar a un consenso en el que se pueda viabilizar un objetivo, que en este momento son los Juegos Bolivarianos Guayaquil 2025.

- ¿A qué se refiere con que “diferencias siempre va a haber”?

Que así no sea en la misma ruta, todos tenemos que llegar a la misma meta, aunque con caminos diferentes.

- En entrevista con EXPRESO, el ministro Palacios dijo que Fedeguayas va a entrar a la organización de los Juegos y a administrar los valores por concepto de escenarios. ¿Es eso cierto?

A ver, ese tema no se trató en la reunión. Esa es una versión que el ministro dio en su diario. Lo que se habló el martes 11 de abril fue de los $ 8 millones para escenarios deportivos, que la cartera de Estado dijo los iba a conseguir de otra partida, porque el presidente de la Odebo puntualizó que eso no se podía considerar de los 24 millones de dólares del presupuesto gubernamental. Quedó claro que todo ese dinero tiene que ir al comité organizador que es el encargado de ver la parte económica, porque así es como funciona. Es el comité organizador el que nombra al comité económico que maneja los fondos, de acuerdo a las necesidades, presentaciones de los concursos de merecimiento o de las ofertas que tengan, etcétera. Recuerde que todo esto tiene que pasar por el portal de compras públicas, de ahí que los que van a ir tienen que estar registrados, capacitados. O sea, no es tan sencillo el tema del manejo del dinero, hay que cumplir una serie de estamentos, de lo contrario, van a tener problemas con la Contraloría.

La reunión de las autoridades fue con el presidente de la Odebo, Baltazar Medina. Cortesía

- Entonces, para aclarar: ¿Fedeguayas va o no a entrar en la organización de los Juegos Bolivarianos 2025?

A ver (hace una breve pausa) usted va a estar en los Juegos en el área de prensa, de la misma manera que el equipo de sanidad, de Fedeguayas, del Ministerio de Salud, del COE. Todavía no se ha definido a la persona que administrará los escenarios deportivos que se vayan a usar, porque no todos se irán a usar, porque no cumplen las medidas reglamentarias o están demasiado viejos. Además, no sabemos en qué deportes se va a participar, eso tiene que definirlo el comité organizador con el comité técnico.

- ¿Cómo es su relación con Fedeguayas?

Mire, no me he peleado con nadie, me llevo bien con todos, puedo discrepar, pero hay personas o dirigentes que lo toman personal; yo no. Creo que tengo otro raciocinio, otro criterio. Practiqué un deporte en el que cuando nadas siete horas piensas mucho.

- Dicho esto, ¿los consensos y acuerdos del COE con el Ministerio son solo por los Juegos Bolivarianos o también abarcan los últimos reclamos por el presupuesto anual de las federaciones (hubo recortes)?

(Hace una pausa) Todo lo que he podido reclamar, ya reclamé. Nosotros ya mandamos suficientes cartas. Solo al COE, fuera de las federaciones, nos recortaron aproximadamente $ 50.000. Nosotros con eso pagamos luz, agua y la guardianía, ahora tenemos que ver cómo lo vamos a financiar. El recorte de un 6,57% es un hecho.

- ¿Y ya que lo tenía al ministro ahí, el 11 de abril, no le dijo que le contesten las cartas?

Mandé mis quejas y él sabrá dar sus excusas, pero he cumplido con presentar la queja correspondiente, que es lo que me toca a mí. Si me lo dan o no me lo dan, ya es otra cosa, pero a mí me corresponde dejar sentado que no se cumplió con las cosas.

- ¿Al ser Ecuador sede hay probabilidades de ganarlos? Sería histórico.

¿Alguna vez pensó que íbamos a tener tres medallas olímpicas (en Tokio 2020)? Quizás y en los Bolivarianos 2025 damos una grata sorpresa, eso no se sabe. El que no espera vencer, ya está vencido. Yo soy ganador y siempre voy por el número 1.

- El ministro dijo que no hay tiempo para construir nuevos escenarios, ¿qué va a pasar con deportes que aún no tienen sede como bádminton, squash y raquetbol?

Es que ya no se construyen coliseos, se hacen galpones tipo hangares, en los que se albergan tres deportes. Por ejemplo, el “Coliseo de raqueta”, en una parte está el tenis de mesa, bádminton y squash… Esos son los conceptos modernos.

Durante 48 horas, una delegación de la Organización Deportiva Bolivariana (Odebo) visitó Guayaquil entre el 17 y 18 de marzo de 2021 para la inspección a los escenarios que presentó Fedeguayas. Archivo

- ¿Esa sería la solución o se van a utilizar espacios que ya tenemos?

Es que no hay, todavía. Hay uno, pero de un solo deporte. Necesitamos el concepto de tres deportes en uno. Hay que buscar un concepto de “Coliseo de raqueta”, “Coliseo de combate”, conceptos que tienen aún que aplicarse aquí.

- ¿Cuántos escenarios de ese tipo serían necesarios?

Eso depende, ahí tienen que entrar los municipios y las prefecturas. Es cuestión de conversar, negociar y promover el tema. El punto de partida es conformar el comité ejecutivo de los Juegos.

- Se habla solo de “readecuaciones” de escenarios. Por ejemplo, ¿le bastará eso a la piscina Asisclo Garay para albergar un evento internacional de este tipo?

Esa piscina está próxima a cumplir 100 años. La Federación Internacional de Natación (FINA, por sus siglas en francés) hasta cambió de nombre, ahora se llama World Aquatics, y ya definió nuevos estamentos, entre ellos que ahora se necesitan 10 carriles porque ya en natación no existe el empate. Considerando eso, la Asisclo Garay no cumple con esas normativas. La única que se podría utilizar es la del sur (Complejo Náutico 4 Mosqueteros), pero no está ubicada en una zona muy segura.

- Entonces las readecuaciones no bastarán...

Es que van a venir las federaciones internacionales por deporte. Serán ellas las que digan si se usan o no los escenarios. Las instituciones vienen con distanciómetros y se busca el milímetro, porque los Bolivarianos no son los Juegos Nacionales que se pueden hacer con un centímetro menos o un centímetro más. Aquí, en el 2025, se pueden establecer récords sudamericanos o bolivarianos, entonces tienen que estar de acuerdo a las normativas que rigen cada disciplina. Solo si cumplen darán el aval.

¿A cuánto ascenderían las ganancias para Guayaquil en estos Juegos?

Eso ya tendría que hablarlo el Municipio, el cual hizo una proyección el año pasado de cuántas personas se esperarían, pero como obviamente las cosas han cambiado drásticamente podrían dar otros valores. Por lo pronto se calculó entre 5.000 y 7.000 visitantes.