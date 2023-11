Jhonatan Narváez: “Fuimos más fuertes mentalmente”

Con el rostro alegre y la medalla de oro panamericana colgada del cuello, el tricolor Jhonatan Narváez dio detalles sobre este logro histórico para el ciclismo nacional, conseguido el domingo 29 de octubre en las calles de Santiago de Chile.

Durante los casi 10 años de carrera, el Lagarto, como lo conocen en el deporte del pedal, ha logrado varios reconocimientos como ser campeón panamericano juvenil de 2015 en México, donde, además, marcó un récord mundial juvenil, o el título conseguido en el Tour de Austria en 2023.

Sin embargo, el ciclista nacido en el Playón de San Francisco (Sucumbíos) reconoció que “ha sido un triunfo muy bonito (la medalla de oro panamericana), pero me quedo con la victoria en el Giro de Italia”, haciendo referencia a la etapa 12 que ganó en 2020.

La diferencia, para Jhonny, como lo llama con cariño su esposa Génesis Rodríguez, es que en la ronda italiana consiguió el primer lugar para su equipo, Ineos Grenadiers, y ahora logró el metal dorado para Ecuador.

Sobre la competencia en los Panamericanos, Narváez confesó que “ganamos porque estuvimos más fuertes mentalmente. Todos se preparan para estar al cien por ciento, pero estábamos mejor en la cabeza y logramos quedar primeros”.

El Lagarto (d) resaltó el trabajo en conjunto con Richard Carapaz (i) para el triunfo. CORTESÍA

El Lagarto fue más rápido en el sprint gracias también a que su compatriota Richard Carapaz hizo el trabajo de lanzarlo hacia la meta. “El hecho de que Richard confíe en mí para el sprint habla bien de él, porque este no es un triunfo mío, sino para el país”, declaró el ciclista.

Tras ganar la prueba, Jhonatan levantó los brazos al cielo en agradecimiento y detrás se vio a un Carapaz celebrando y festejando. “Con Richard no hay que hablar las cosas en la ruta, sino sentirlas. Tenemos una buena relación en las competencias”, aseguró el campeón.

Acerca de su temporada, el oriundo de Sucumbíos manifestó que “no me puedo quejar, pero me queda el mal sabor de boca de no haber estado en el Tour de Francia y el no poder acabar el Mundial por la fractura de la tibia”, que sufrió en la cita planetaria cumplida en Escocia.

Dejando de lado la conquista del metal dorado, Narváez habló sobre su futuro. “Tengo un año más de contrato con Ineos y estoy viendo si continúo o cambio de rumbo, el equipo me ha tratado bien”, admitió y añadió que existen ofertas de otras escuadras del World Tour.

El tricolor no desaprovechó la oportunidad para conversar sobre la próxima campaña y la posibilidad de correr en los Juegos Olímpicos París 2024, donde Ecuador tiene un solo cupo y es el actual campeón.

“Puede ser uno de los objetivos (París 2024), pero solo tenemos un cupo y veremos quién llega en mejor momento”, resaltó, y agregó que “también hay los cinco monumentos y todas las carreras más como el Tour de Francia”.

