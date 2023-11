El estatuto de Barcelona no impide que trabajadores públicos integren la directiva

Los estatutos sociales de Barcelona no permiten que la institución tenga compromisos y sea vinculada de manera directa o indirecta con todo tipo de incursión en actividades políticas, sin embargo, tres miembros de la actual directiva del Ídolo tienen cargos públicos en el Municipio de Guayaquil.

EXPRESO cotejó la lista de dirigentes que integran la comitiva del club, la cual está publicada en su página web (barcelonasc.com.ec), con el directorio del Cabildo (www.guayaquil.gob.ec), y tres integrantes de la directiva aparecen como trabajadores municipales.

Felipe Cabezas-Klaere integra dos comisiones en Barcelona: jurídica y seguridad; Javier Parra Guillén es parte de tres: jurídica, marketing y comunicación y de estadio; y Francisco Mendoza es parte de la jurídica.

Mientras tanto, en el Municipio, Cabezas-Klaere es secretario del concejo municipal, Parra es asesor de control de proceso; y Mendoza cumple funciones como procurador síndico.

“Quedan expresamente excluidos de los fines y objetivos sociales de Barcelona todo tipo de incursión en actividades políticas, raciales y/o religiosas. Se prohíbe consecuentemente cualquier vinculación, utilización y/o explotación de manera directa o indirecta de Barcelona, sus símbolos, o elementos distintivos de las actividades señaladas previamente”, destaca el artículo 6 del estatuto.

- ROMPEN SUS PROPIAS REGLAS

La jurista Mariela Díaz manifestó que el estatuto delimita sus objetivos principales, que es apartar la política del club, pero los tres directivos la incumplen al permitir que integrantes de su comitiva tengan cargos públicos.

“Legalmente, el estatuto ya lo está diciendo, Barcelona por un lado y la política por otro, pero ellos mismos están incumpliendo sus estatutos. La intención del estatuto es que no suceda esto. Y si hilamos más fino, el empleador de esta entidad (Municipio de Guayaquil) es el alcalde Aquiles Álvarez, quien también fue parte de Barcelona”, expresó Díaz.

Por su parte, a pesar de las indicaciones del estatuto de los amarillos, el abogado Pedro Cruz indicó que ninguna persona, sin importar la función que cumpla, incluso si es político o tiene un cargo público, se le puede impedir que sea parte de una directiva.

“A nadie se le puede quitar el derecho de cumplir un trabajo o su voluntad y menos el estatuto de Barcelona, porque son reglas internas y no son superiores a la Constitución del Ecuador, que no lo impide”, explicó Cruz.

Es más, el Ídolo podría ser demandado si impide que uno de sus socios participe para ser directivo.

“Todo socio que esté habilitado puede participar y si no se lo permiten puede demandar a la institución porque lo avala la Constitución. Incluso, si en el estatuto del club indica que sus directivos no pueden participar en puestos políticos quedaría sin efecto por la Constitución. Mientras no hagan proselitismo político no hay problema”, acotó.

La Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) reitera en sus estatutos que la política no debe mezclarse con el fútbol. Pero solo sanciona si existe proselitismo político en un club o selección afiliada al organismo.

En este caso, los toreros no están vulnerando las directrices de la FIFA, acotó el jurista deportivo Celso Vásconez.

“La FIFA ni la ley del deporte no prohíbe que una persona sea parte de un partido político y un club de fútbol. El directorio de Barcelona no está incumpliendo ninguna disposición normativa de la FIFA, pero sí está irrespetando el estatuto de Barcelona, el cual se hace con los socios”, dijo Vásconez.

Un exsíndico del Ídolo, quien pidió no revelar su nombre, aseguró que al ser un estatuto interno, los únicos que pueden pedir acciones sobre esta inobservancia es el mismo directorio del club o los socios.

“La comitiva debería iniciar un proceso disciplinario conforme lo establece la normativa de Barcelona o los socios deberían hacer el pedido para que analicen esta situación. Esa limitación de Barcelona es para sacar a la política, pero esto es un tema que le compete al club, porque es su reglamento interno”, detalló el jurista.

En 2011, la Asamblea Extraordinaria de Barcelona aprobó que los miembros del directorio no podrán postularse a cargos políticos, tras el pedido de algunos socios. Pero este no fue debatido por la negativa de quien presidía al club ese año, Alfonso Harb, porque indicó que “coarta las libertades de las personas”.

EXPRESO se comunicó con el departamento de comunicación de Barcelona para obtener información sobre las funciones que cumplen en el club Felipe Cabezas-Klaere, Javier Parra Guillén y Francisco Mendoza, pero desde esa área indicaron que “el presidente Carlos Alfaro Moreno ya no es candidato para las elecciones y por eso no puede hablar de estos temas”.

Además, este medio pudo conocer que la lista comandada por Antonio Álvarez, que busca ganar las elecciones de Barcelona, inscribió sin problemas al concejal de Guayaquil, Raúl Chávez, quien es socio del club hace 20 años.

