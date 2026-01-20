Inter de Milán vs. Arsenal EN VIVO: canal y dónde ver el juego de Champions League

El Inter busca romper su racha ante grandes rivales frente a un Arsenal invicto y con puntaje ideal en Europa

El ecuatoriano Piero Hincapié (c) será baja en la visita del Arsenal al Giuseppe Meazza.

El Inter de Milán recibe al Arsenal en un partido decisivo de la UEFA Champions League. El conjunto italiano, líder de la Serie A, busca una victoria que lo consolide entre los ocho mejores del torneo y rompa su deuda pendiente ante rivales de peso europeo.

Los ‘nerazzurri’ han mostrado solidez, orden táctico y regularidad en la temporada. Sin embargo, su gran debe sigue siendo no haber derrotado a un equipo grande, ni en Italia ni en Europa, una estadística que amenaza su ambición continental esta campaña.

Tras seis jornadas, el Inter suma 12 puntos producto de cuatro victorias y dos derrotas ajustadas. Una caída ante el Arsenal podría sacarlo de los puestos de clasificación directa a octavos, aumentando la presión en el Giuseppe Meazza.

Chivu, el cambio de timón que devolvió confianza

Cristian Chivu, entrenador del Inter de Milán. Cortesía

Cristian Chivu asumió el mando tras la salida de Simone Inzaghi y logró reconstruir la confianza del vestuario. Aunque su inicio fue irregular, hoy cuenta con el respaldo de jugadores y afición, devolviendo al Inter la identidad competitiva de campañas anteriores.

Arsenal, antecedentes y un examen decisivo

El Arsenal llega a este compromiso ubicado en la primera posición de la tabla, con campaña perfecta y rendimiento sólido en defensa y ataque. No obstante, el equipo inglés no podrá contar con el central Piero Hincapié, baja por lesión muscular, una ausencia sensible para el esquema de Mikel Arteta.

Datos del partido Inter de Milán vs. Arsenal HOY

¿Fecha? martes 20 de enero de 2026

¿Horario? 15:00 (ECU / COL / PER), 16:00 (VEN / BOL), 17:00 (ARG / BRA / URU / PAR / CHI)

¿Dónde? estadio Giuseppe Meazza, Milán

¿Canales de transmisión y streaming? ESPN 2 y Disney Plus

Alineaciones probables

Inter de Milán: Sommer; Augusto, Akanji, Bastoni; Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martínez.

Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Lewis-Skelly; Zubimendi, Rice, Odegaard; Saka, Gyökeres, Trossard.

