Los árbitros profesionales de Ecuador decidieron paralizar su participación desde este domingo 21 de agosto, en el campeonato ecuatoriano, tras la agresión que sufrió el sábado, el árbitro Alex Cajas, en el partido entre Macará y Aucas, por parte del exarquero Héctor Lautaro Chiriboga.

Chiriboga tiene antecedente de agresión en su época como jugador Leer más

"Ante la cobarde y salvaje agresión a nuestro compañero Alex Cajas, todos los árbitros, en rechazo y solidaridad a lo acontecido, hemos decidido no presentarnos a dirigir en los cuatro partidos restantes de la séptima fecha de la segunda fase", señala el comunicado de los árbitros.

No es la primera vez. Los réferis ya se han negado antes a salir a la cancha, en muchas ocasiones por sus sueldos. Aquí repasamos las últimas cinco paralizaciones:

5 DE MARZO DE 2020

En marzo del 2020, los referís decidieron no pitar ningún encuentro -luego de cuatro horas de dialogo- debido a que no se llegó a ninguna solución sobre el millón de dólares que les debía la FEF. Luis Muentes en aquella vez, les envió audios diciendo que la paralización seguía.

2 DE FEBRERO DE 2021

La Asociación Ecuatoriana de Árbitros de Fútbol (Aedaf) se paralizó y dijo que sus colegiados no pitarían los encuentros de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) y la Liga Pro, hasta que no se pongan al día en lo que les debían desde el 2020. La deuda era de $851.584 por concepto de honorarios.

21 DE DICIEMBRE DE 2021

Los instructores y exinstructores de árbitros del país anuncian que paralizarán sus actividades desde el 1 de enero de 2022, en caso de que la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), no atienda sus demandas, entre ellas el pago de remuneraciones atrasadas desde 2019. A través de un oficio dirigido a Francisco Egas, presidente de la FEF, el 21 de diciembre de 2021, los capacitadores arbitrales reclaman dineros pendientes desde 2019, puntualizando que, dependiendo de cada caso, existen atrasos de 12, 24 y hasta 28 meses.

Paralización de árbitros frenó los partidos de la LigaPro Leer más

11 DE AGOSTO DE 2022

La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) suspendió los partidos de los torneos de ascenso, divisiones formativas y de la Superliga femenina porque los árbitros se han negado a pitar por la agresión que sufrió una terna en un partido del torneo de ascenso entre Deportivo Quito y Espoli.

La Asociación Ecuatoriana de Árbitros de Fútbol (AEAF), que preside Luis Muentes, anunció la FEF su decisión de no dirigir los próximos partidos. Al final del empate 2-2 entre los equipos capitalinos Deportivo Quito y Espoli en el estadio Atahualpa, un grupo de fanáticos ingresaron en la cancha y agredieron a la terna arbitral encabezada por Diego Lara.

La Comisión Disciplinaria de la Asociación de Fútbol No Amateur de Pichincha (AFNA) sancionó a Deportivo Quito con tres fechas sin poder jugar en su estadio. Durante esos tres juegos tampoco podrá llevar hinchas a la cancha elegida.

20 Y 21 DE AGOSTO

Los hechos violentos que se dieron el 20 de agosto, durante el duelo entre Macará y Aucas, donde el árbitro Álex Cajas fue agredido, ocasionaron que la Asociación Ecuatoriana de Árbitros de Fútbol (Aedaf) decida no pitar los cuatro juegos que quedaban por disputarse en esta jornada: Delfín vs Mushuc Runa, Católica vs 9 de Octubre, Emelec vs Cuenca y Guayaquil City vs Independiente del Valle.

Los árbitros deciden no pitar el resto de la fecha siete Leer más

Cajas fue agredido por dos de los integrantes del cuerpo técnico del Macará, de manera especial por el preparador de porteros, Héctor Chiriboga, según los vídeos publicados en las redes sociales.

Otro partido que no se juega: Universidad Católica vs. 9 de Octubre. Con los equipos listos en el campo del Atahualpa, el compromiso no podrá realizarse ante la falta de árbitros. 📸: Henry Lapo pic.twitter.com/7ofTZf8E8s — Diario Expreso (@Expresoec) August 21, 2022

La reacción y agresión se dio cuando el juez corroboró en el VAR una falta penalti a favor de Aucas, al minuto 90, después de 10 minutos, Cajas reanudó el encuentro y Luis Cangá anotó el penalti a favor de Aucas.

A los árbitros ecuatorianos no les ha ido bien en los últimos años, pues en contadas ocasiones fueron designados desde la Confederación Sudamericana de Fútbol (CSF) para pitar partidos de las eliminatorias sudamericanas, Copa América, Copa Libertadores y Copa Sudamericana.