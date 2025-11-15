Hora y cómo ver EN VIVO Michael Morales vs. Sean Brady | UFC 322

La Araña Morales pone en juego su futuro en Nueva York. Esto debes saber para ver el gran combate contra Sean Brady

Michael Morales afronta el desafío más grande de su carrera. Esta noche, 15 de noviembre de 2025, el Madison Square Garden de Nueva York será el escenario de su crucial enfrentamiento contra el estadounidense Sean Brady como parte de la cartelera estelar del UFC 322.

La trascendencia de este combate es mayúscula, ya que el presidente de la UFC, Dana White, ha confirmado que el ganador se convertirá en el próximo contendiente oficial al título mundial wélter. Esta es, sin duda, la prueba de fuego que podría catapultar al invicto Morales a la cima de la división.

El peleador ecuatoriano de 26 años llega con la promesa de una finalización temprana: “Lo que quiero es finalizar en el primer round”. Aunque Brady es el ligero favorito en las apuestas, el estilo de lucha completo del tricolor—una mezcla letal de judo, boxeo y jiu-jitsu— lo convierte en un peligro real. Su impresionante récord de 18 victorias con 13 finalizaciones lo respalda.

Hora y canales para ver la pelea de Michael Morales y Sean Brady

Michael Morales se ubica séptimo en el ranking del peso wélter de la UFC. cortesía

Si buscas dónde ver la pelea de Michael Morales HOY, la transmisión en vivo para Ecuador será a través de ESPN y la plataforma de streaming Disney+. La cartelera estelar del UFC 322 arranca a las 22:00 (hora de Ecuador), y se estima que Morales suba al octágono alrededor de las 23:00.

Esta es la cartelera estelar del UFC 322 en Nueva York

El combate de Morales es parte de una cartelera estelar con dos títulos en juego: Della Maddalena vs. Makhachev (wélter) y Shevchenko vs. Weili (mosca femenino). Una victoria de Morales no solo mantendría su récord invicto, sino que lo colocaría de inmediato en la élite de la división, listo para desafiar por el campeonato mundial.

Jack Della Maddalena (c) vs. Islam Makhachev - Título del peso welter.

Valentina Shevchenko (c) vs. Weili Zhang - Título del peso mosca.

Sean Brady vs. Michael Morales - Peso welter.

Beneil Dariush vs. Benoit Saint-Denis - Peso ligero.

Leon Edwards vs. Carlos Prates - Peso welter.

DIA DE PELEA‼️ Esta es la cartelera de HOY presentando por BetBoom Sports Peru



ESTELARES 10pm 🇺🇲 / 9pm 🇲🇽 / 12am 🇦🇷 / 4am 🇪🇸

PRELIMINARES 8pm ET 🇺🇲 / 7pm 🇲🇽 / 10pm 🇦🇷 / 1am 🇪🇸

PRIMERAS PRELIMS 6pm ET 🇺🇲 / 5pm 🇲🇽 / 8pm 🇦🇷 / 11pm 🇪🇸 #VeChain | #UFC322 | Sáb. 15 de Nov. pic.twitter.com/JyxZrnSw6e — UFC Español (@UFCEspanol) November 15, 2025

