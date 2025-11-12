Guatemala se juega la vida ante Panamá en un duelo clave rumbo al Mundial 2026

Las selecciones de Guatemala y Panamá se enfrentarán este jueves 13 de noviembre en un duelo decisivo por las eliminatorias de la Concacaf rumbo al Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. El compromiso se desarrollará en el estadio Manuel Felipe Carrera, conocido popularmente como El Trébol, donde ambos equipos se juegan la vida deportiva.

Un duelo de alto riesgo en El Trébol

Guatemala, dirigida por el mexicano Luis Fernando Tena, llega con la presión de ser local y la ilusión de millones de aficionados que sueñan con ver a la Azul y Blanco en una Copa del Mundo por primera vez en la historia. En el último enfrentamiento entre ambos, el pasado 8 de septiembre, los chapines lograron un valioso empate 1-1 en el Rommel Fernández.

En la tabla del Grupo A de la tercera ronda eliminatoria, Guatemala ocupa el tercer lugar con 5 puntos, mientras que Panamá y Surinam lideran con 6 unidades. El Salvador cierra el grupo con 3 puntos. Con solo dos jornadas restantes, cada partido es una final.

Entrenamiento de la selección de Panamá. @fepafut

Clasificación directa en juego

El ganador del grupo obtendrá el pase directo al Mundial 2026, lo que convierte este encuentro en una auténtica final anticipada. Tanto el equipo de Tena como el de Thomas Christiansen, seleccionador de Panamá, llegan con un único objetivo: ganar para acercarse a la clasificación.

El estadio El Trébol promete ser una caldera este jueves, con una afición que no dejará de alentar. El sueño mundialista de Guatemala está a solo 180 minutos de distancia.

