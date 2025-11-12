Chelsea vs FC Barcelona: Fecha, hora y dónde ver EN VIVO a Caicedo por Champions

El ecuatoriano regresa al torneo continental más importante ante un poderoso como el Barcelona de España

El fútbol mundial tendrá sus ojos puestos en Londres. Este 25 de noviembre, desde las 15:00 (hora de Ecuador), el Stamford Bridge será escenario de un duelo que promete emociones y buen fútbol: el Chelsea del ecuatoriano Moisés Caicedo enfrentará al FC Barcelona de Lamine Yamal, por una nueva jornada de la UEFA Champions League.

El encuentro no solo tiene peso por la jerarquía de los clubes, sino porque representa una nueva vitrina para el talento ecuatoriano. “Niño Moi” llega consolidado como el eje del mediocampo blue. Su despliegue, intensidad y precisión en los pases lo han convertido en pieza clave del esquema de Mauricio Pochettino, que busca mantener vivo el sueño europeo. El partido va por la señal de ESPN Y Disney Plus

Así llegan Chelsea vs Barcelona

Hasta ahora no están clasificados a octavos

Chelsea se ubica actualmente en el puesto 12 de la tabla general tras disputar cuatro encuentros: ganó dos, empató uno y perdió otro. Ha marcado seis goles y recibido tres.

En frente tendrá a un Barcelona que, con un plantel lleno de jóvenes talentos, marcha en la posición 11, con dos victorias, un empate y una derrota. Los catalanes suman siete goles a favor y cinco en contra, números que reflejan su vocación ofensiva, pero también ciertas falencias defensivas.

Ambos clubes llegan con la urgencia de sumar tres puntos. El margen de error es mínimo si quieren asegurar su boleto a los octavos de final de manera directa. En Londres se jugará algo más que un partido: se pondrán a prueba estilos, proyectos y generaciones distintas.

Para Ecuador, este compromiso significa mucho más. Ver a Caicedo frente a uno de los gigantes de Europa reafirma el crecimiento del futbolista nacional. El mediocampista de Santo Domingo se ha ganado el respeto de sus rivales y la admiración de su hinchada. El mundo hablará de él nuevamente, porque en la Champions, el “5” ecuatoriano está listo para brillar.

