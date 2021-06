Gonzalo Plata: “Quiero estar al máximo para defender a la selección ecuatoriana"

Gonzalo Plata es capaz de destrozar las defensas más pintadas con un ágil movimiento de piernas, pero cuando se para al frente de un encocado preparado por su mamá Mónica Jiménez, pierde por goleada. Eso sucede cuando el campeón de Portugal con el Sporting de Lisboa vuelve a poner los pies sobre Guayaquil.

El ofensivo ya tiene 20 años y en su corta carrera ha coqueteado con la gloria más rápido que otros: campeón sudamericano sub-20, tercero en la Copa del Mundo de Polonia 2019, monarca en la Copa y Liga de Portugal, además de vestir la camiseta de la selección absoluta. Aunque no estará para el duelo del próximo viernes ante Brasil, por suspensión, Plata trabaja para medir a Perú y luego afrontar la Copa América.

- ¿Tenía el pelo pintado de verde, por qué ya no?

- Fue solo por ese momento (festejo por el título del Sporting en el 1-0 contra Boavista). Tomé una pintura que dura poco tiempo, lo hicieron varios compañeros, pero ya se salió ese color, el que tengo ahora es el original.

- ¿Qué recuerda cuando mira los videos de las bromas de sus compañeros por el pelo pintado con los colores de su club?

- Muchas cosas, mi niñez, las situaciones que pasamos, el esfuerzo de mi madre, porque ella siempre ha estado presente en toda mi carrera. Claro que a inicios me tocaba fugarme con mis compañeros para jugar fútbol.

- Lo hacía desde los cinco años.

- Sí, era un ‘peladito’ que me escapaba de la casa solo por jugar. Mi mamá se molestaba, pero luego siempre estuvo conmigo.

- ¿Y cuando se puso la medalla de campeón?

- Recordaba todo, pensaba en mi madre y en todo lo que me pasa como jugador.

- En el festejo tomó el micrófono, dijo que deseaba jugar y al siguiente partido jugó (victoria 5-1 y gol ante Marítimo).

- Bromeaban en la rueda de prensa y fue cuando también les hice una broma a mis compañeros, pero solo eso, nada más.

- ¿Qué se siente ser campeón en Europa?

- Me pone muy feliz, espero la próxima temporada hacerlo mejor, la idea es aportar más al equipo.

El volante Gonzalo Plata (i) junto a Mónica Jiménez, su madre. Jerson Ruiz

- ¿No para de ver su último gol?

- Eso es lo que me pasa, no me canso de verlo. Cuando vine desde Portugal a Ecuador lo vi hasta cuando el teléfono se quedó sin batería. Es lo que me gusta hacer, es lo que siempre he soñado. Eso fue bueno, me hace feliz, gracias a Dios se dio el gol en el último partido.

- ¿Qué extraña más de Ecuador?

- A mi familia, la comida de mi madre, eso sí que es rico, ¡qué encocado! Ahora que estuve en Guayaquil disfruté de ellos y también de los amigos.

- Lamentablemente ante Brasil no podrá estar con la selección.

- Hablé con el profesor Gustavo Alfaro cuando se dio el movimiento sobre las fechas de eliminatorias, le pregunté si se podía hacer algo para estar ante Brasil, pero no se pudo. Toca trabajar para ser tomado en cuenta ante Perú.

Hemos demostrado al país que en estas cuatro fechas de eliminatorias no nos achicamos ante grandes equipos.



- ¿Cómo ha sido la comunicación con el profesor Alfaro?

- Cuando estuve en Portugal conversamos, me dijo que trate de estar más activo, que busque minutos en Sporting; lo intenté, pero en los últimos partidos no tuve muchos minutos.

- ¿Cómo ve a sus compañeros ante la auriverde?

- El partido es difícil, pero si sacamos un punto sería bueno para seguir bien en las eliminatorias.

- ¿Y para la Copa América?

- Se vienen cosas buenas con Ecuador, el trabajo que hacemos sirve para estar en un buen nivel; quiero estar al máximo para defender a mi selección. Quiero mostrar lo que sé hacer. Estoy para dar mucho.

- Copa América siempre es un torneo que ilusiona mucho a los hinchas.

- Ecuador está para grandes cosas, hemos demostrado al país que en estas cuatro fechas de eliminatorias no nos achicamos ante grandes equipos. Tenemos que trabajar fuerte para no defraudarlos en la Copa América.

El partido ante Brasil es difícil, pero si sacamos un punto sería bueno para seguir bien en las eliminatorias

- Caras conocidas en esta convocatoria, muchos jugadores del Independiente del Valle con los que ha jugado.

- Sí, eso es bueno, conozco a la mayoría de los chicos, desde cuando éramos pequeños veníamos jugando en Independiente del Valle. Toca estar con los mejores y que tienen más experiencia.

- ¿Qué tal la convivencia con la Tri?

- Es muy buena, soy de los más molestosos, me gusta hacer bromas y estar siempre feliz.

- ¿Su juego es el mismo que aplicaba cuando era ‘peladito’ y peloteaba en las calles de su barrio?

- Desde pequeño juego así, tanto en Independiente como en mi barrio con los amigos.