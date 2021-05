Gonzalo Plata, el campeón vuelve a casa

Antes lo hacía en el sur de Guayaquil, ahora en el norte. Sacó la camiseta del Sporting de Lisboa, la alterna, la blanca con el 19 y el apellido Plata, su misión era llegar al aeropuerto de Guayaquil.

Doña Mónica Jiménez iba por su hijo Gonzalo Plata, que llegaba siendo campeón con el Sporting de Lisboa.

Ojo, antes de irse, le tocó hacer un megaencocado mixto, comida que le gusta a Gonzalo.

Mientras que su hijo Tony, su nieto Eliam y los panas del jugador, Gerardo Cheme y Cristian Yánez, sostenían la gigantografía que le daba la bienvenida al campeón.

Pero como estamos en época de pandemia, solo una persona debe de ingresar al aeropuerto, entonces a los familiares del jugador les tocó regatear como Gonzalo, hasta que estuvieron dentro.

“Esto lo vengo haciendo desde los 6 años de edad de mi hijito. Claro que antes era cuando se lo llevaban a jugar fuera del barrio, ahora viene siendo un campeón”, expresa Mónica, mientras su hijo por teléfono le dice que ha aterrizado y trae una ‘leona’ (hambre) del porte del avión.

Mónica confiesa que es la primera vez que Gonzalo trae dos maletas y un bolso, debido a que el jugador no le gusta cargar maletas en los viajes: “créalo, Gonzalo es tremendo, no le gusta andar cargado, pero es la primera vez que trae dos maletas gigantes, pero no crea que son regalos ni ropa, una de ellas seguro que es puros zapatos, ni idea cuántos pares trae, pero seguro es una colección”, dice Mónica.

Gonzalo está por salir, el corazón de la madre late al máximo, pero hay que estar tranquilo a estas alturas no se pueden emocionar tanto en el aeropuerto, porque se debe respetar el distanciamiento.

Plata logró el campeonato local con el Sporting Lisboa y llegó a celebrarlo con su madre. Cortesía

“Es mi hijito, mi hijito de mi vida, mi campeón”, le dice emocionada la mamá a Gonzalo, que se sorprende que las cámaras están sobre ellos.

Se miren y se dan un abrazo de esos eternos, que llegan al alma. Es la segunda vez que llega al aeropuerto a ver a su hijo como campeón fuera del país, primero fue con la Sub-20 de Ecuador en el 2019 y ahora con el Sporting de Portugal.

Plata, luego, saluda con Tony, su sobrino Eliam y los panas Gerardo Cheme y Cristian Yánez.

Plata camina abrazado de su madre, hablan de comida, de la familia y de irse a dar un vueltazo por la playa.

Es el lado humano de un chico que nació para ser crack, pero que al inicio de todo, su madre le tocó sacrificarse al máximo.

A estas alturas Plata ya se ha puesto al día con la comida rica de su madre, una de las cosas que más extraña.

Pero qué dice el Plata jugador, a pocos días de unirse al trabajo del entrenador Gustavo Alfaro: “La selección está para grandes cosas, lo demostramos en las primeras cuatro fechas y vamos por más con trabajo y entrega. Hemos demostramos que no nos escondemos ante ningún rival y eso haremos en la Copa América y en las eliminatorias”.

Gonzalo Plata está en Ecuador y la más feliz es su mamita, doña Mónica, que ha perdido la cuenta de las cenas especiales que le ha hecho a su regreso a casa.