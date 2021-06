Arturo Mina: "En ningún momento dije que no quiero ir a la selección"

Luego de la Copa América que se dio en 2019, en Brasil, el zaguero tricolor Arturo Mina fue uno de los jugadores que estuvo involucrado en el caso del 'Piso 17'.

La divulgación de los nombres de los jugadores que fueron parte de aquella reunión en un hotel de Brasil, tras la eliminación de Ecuador, en su momento molestó a Mina, quien el año pasado, en una entrevista con el portal Havoline Deportivo, afirmó que no tenía deseos de volver de a la Tri.

Ahora, luego de un año de sus declaraciones, Mina se retracta y manifestó que nunca ha pensado en renunciar al combinado nacional y que lo que manifestó en el pasado se dio por su malestar con lo ocurrido.

"En ningún momento dije que no quiero ir a la selección; estaba molesto por los comentarios del piso 17", expresó el defensor tricolor, en una entrevista con la radio Área Deportiva de Quito.

Mina incluso aseguró que, antes de la reciente convocatoria de la Tricolor, recibió un llamado de la gente de la selección, aunque reconoció que no viene con el ritmo necesario.

"Sí, me llamaron de la selección, tuve comunicación con gente de la selección. Para estar ahí hay que tener mucho ritmo de fútbol y el último tiempo no estuve jugando. Me preguntaban siempre cómo estaba, temas de logística, viajes y todo, más de ahí nada más; solo conversamos con gente de la selección. El profe Alfaro está claro que puede contar conmigo", finalizó Mina, quien jugó hasta la temporada pasada en el Yeni Malatyaspor de Turquía.