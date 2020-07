"No te vayas", el pedido de los hinchas turcos al ecuatoriano Arturo Mina

El defensa ecuatoriano Arturo Mina del Yeni Malatyaspor de la Liga turca, pasó de las lágrimas al reconocimiento de la hinchada. Todo pasó la noche miércoles 29 de julio del 2020 en las calles de la ciudad de Malatya, después que la Federación de Fútbol de ese país, determinará que este año no iba a existir el descenso de los equipos.

Mina con su equipo días atrás había perdido la categoría, y el jugador se quedó llorando en la cancha. Esa imagen dio la vuelta al mundo. Pero lo que vivió el miércoles 29 fue un hecho histórico, a las 22:00 de allá, los hinchas fueron a celebrar en la parte de abajo del edificio donde vive.

¿Qué levantamiento está haciendo Arturo Mina en Turquía? Le preguntamos en la madrugada del jueves 30 al jugador y respondió: “Yo no hice nada. Es una cosa de locos, no sabía que la manifestación era conmigo, estaba en mi departamento cuando escuchaba que la gente gritaba, la verdad pensé que era una manifestación, pero era noche y no entendía que sucedía, me dio por salir al balcón y veo que la cuestión era conmigo”. Minutos más tarde el vídeo rodaba por el mundo, donde se ve a Arturo respondiendo el cariño de la gente.

Mina que jugó en Macará, Independiente del Valle y River Plate, luego comentó: “No lo creía, no lo entendía. Pero me di cuenta que era dos cosas que sucedía con los hinchas, daban las gracias y pedían que no me vaya del equipo, fue una noche de no creer, el cariño de ellos hacía uno era grande, solo queda dar gracias a Dios, nada más”.

Malatya şehri vefayı unutmaz. Sen maç bitti küme düştük diye göz yaşı döktün, taraftar ligde kaldık diye evine moral ziyaretine geldi. @MinaArturo30 pic.twitter.com/PcN6JXR4Hu — Malatyaspor Haber Ajansı (@MalatyasporA) July 30, 2020

Arturo hasta el cierre de la edición de esta nota, no determinaba el equipo que iba a seguir su carrera en Europa, está trabajando con dos clubes, pero lo ocurrido con los hinchas le dejó claro que en el Yeni Malatyaspor lo quieren tener.