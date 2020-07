Repatriados en LigaPro: A emplear y transmitir lo aprendido

De los jugadores repatriados que llegan a reforzar a cuatro equipos del fútbol ecuatoriano, el menor tiene 25 años y el mayor 33, sin embargo, la edad pasa a ser un detalle menor si se toma en cuenta que de toda experiencia fuera del país se puede tomar vivencias positivas y entenderlas como un aprendizaje.

Así es como José Angulo (25 años) y Jefferson Orejuela (27), que llegan a Barcelona, Vinicio Angulo (32), fichaje de Liga de Portoviejo, Jaime Ayoví (32), delantero de Guayaquil City, y Daniel Angulo (33), contratación del Orense, son los llamados a ser guías de sus elencos en la reanudación de la LigaPro, que tiene como fecha tentativa el 15 de agosto.

“De toda experiencia se pueden sacar cosas buenas, más allá que en la cancha les haya ido bien o mal, no importa la edad que sea, volver a tu país después de lo vivido en el exterior te obliga a ser un referente para los demás compañeros”, explica Janio Pinto, técnico y exjugador de Barcelona, sobre el retorno de estos jugadores que militaban en el exterior.

Vinicio Angulo llegó a préstamo a Liga de Portoviejo. Estaba en Dorados de Sinaloa. Cortesía

Con ese criterio coincide Ricardo Armendáriz, otrora estratega de Emelec y del cuadro canario. El Bocha también está de acuerdo con su colega de que en líneas generales, todos deberían de ser un aporte para sus elencos por su trayectoria y sobre todo, que están acordes a las pretensiones económicas de los clubes en esta situación de crisis por la pandemia de la COVID-19.

“Me parece que los equipos se potencian con la llegada de los elementos y lo más importante es que van acorde a los momentos económicos de los cuadros del fútbol ecuatoriano, que están pasando por una situación complicada”, agregó el profesional.

Ya haciendo un análisis más particular de cada jugador, Armendáriz considera que Angulo y Orejuela en el Ídolo serán importantes, en el caso del primero, luego de que supo lo que significa estar fuera del fútbol cuatro años a causa de una sanción por dopaje tras el consumo de cocaína.

Jefferson Orejuela fue presentado vía Zoom por la directiva de Barcelona. Cortesía

“El Tin ha pasado cuatro años sin jugar y creo que eso le ha servido para darse cuenta que no debe desaprovechar las oportunidades”, explica el exmediocampista respecto a Angulo, quien además tiene la asistencia de un psicólogo y recobró forma física y futbolística en Xolos de Tijuana, club dueño de su pase.

Orejuela, por su parte, no tuvo continuidad en Gallos Blancos de Querétaro, su último elenco, no obstante el propio jugador aclaró ayer que está con un entrenador personal para cuando se integre al conjunto torero, algo que aún no puede hacer por la situación de vuelos desde México hacia Ecuador.

El delantero Daniel Angulo volvió al fútbol ecuatoriano tras una corta temporada en Hong Kong. Cortesía

“Físicamente estoy muy bien, he trabajado con un excelente entrenador personalizado. Vengo motivado a Barcelona, muy contento por este reto y desafío, espero acoplarme lo más rápido al grupo y hacer las cosas bien”, manifestó ayer el mediocampista en rueda de prensa vía Zoom.

En el caso de Ayoví, fichaje del Equipo de la Ciudad, recibió elogios del técnico Pool Gavilánez y lo catalogó como un jugador que llega para marcar diferencias.

“Yo lo veo entrenar todos los días y sin duda es un jugador de otra jerarquía, de otro nivel. Es bastante bueno y diferente. Él por su experiencia y la cancha que tiene nos va a sumar muchísimo”, señaló el entrenador sobre el atacante que no tuvo muchos minutos en su último ciclo con el Godoy Cruz argentino.

Jaime Ayoví dejó el fútbol argentino para ponerse la camiseta de Guayaquil City. Archivo

Vinicio Angulo, exjugador de los Dorados de Sinaloa, será un refuerzo para la Capira “siempre y cuando se porte bien”, dice Armendáriz, haciendo alusión al pasado del jugador sobre sus actos de indisciplina en elencos ecuatorianos.

El mayor de todos los repatriados, Daniel Angulo, vuelve al país tras una experiencia en el balompié de Hong Kong. “Conoció otra cultura, una manera de vivir diferente, eso siempre enriquece, si sabe utilizarla será importante para el Orense”, enfatizó Pinto.