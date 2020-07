Gabriel Cortez: "Estaba tranquilo en mi casa, no estaba tomando"

Gabriel Cortez, jugador ecuatoriano del Botafogo de Brasil, es noticia en estos días por culpa de un supuesto vídeo "prohibido", y tras el que el entrenador del club, Paulo Autori, habría afirmado que "no iba más", aunque la dirigencia no le ha comunicado nada oficialmente.

“Yo hice un 'en vivo' en Instagram con un amigo y dije que Barcelona en Ecuador es el más grande, como lo es Flamengo aquí, es algo normal", expresó el volante ofensivo, quien enfrenta duras críticas debido a que en la grabación habría bebido cerveza, y a que el Flamengo es nada más y menos que el archirrival de Botáfogo.

Luego señaló: "Botafogo le tocaba jugar un partido amistoso y la hinchada pensaba que yo estaba concentrado con el plantel, pero estaba en mi casa. Ahora sacan cosas... yo nunca estaba tomando, estaba en mi casa tranquilo no estaba tomando”.

También expresó que Botafogo no tiene dinero para comprarlo y que tenía contrato hasta diciembre de 2020.

Sobre cómo salió la palabra Barcelona, Cortez señaló que todo comenzó cuando a un amigo suyo le comentó que le gusta como actúa Jefferson Oruejela, y le dijo que él ahora está en el equipo guayaquileño.

El volante ofensivo agregó que todo estaba bien hasta antes del vídeo. Dice que él allá ni sale y que los más afectados con todo lo que pasa son los miembros de su familia.

En declaraciones con el periodista ecuatoriano Roberto Bonafont, el jugador expresó que el entrenador le había dicho que ya no estaba en el equipo: “La gente pensaba que yo estaba en Botafago, pero estaba desvinculado días anteriores. No sé qué paso, yo hablo con el profesor y un día me llamó aparte y me dijo que no contaba conmigo y que no me iban a comprar”, comentó Cortez, quien es dueño de su pase.

El futbolista afroecuatoriano piensa que esto es un pretexto, pero que no hay pruebas de que él estaba consumiendo alcohol durante el vídeo que hizo. “Las cosas no son así, me están dañando mi imagen”, puntualizó.

Añadió que el vídeo no demoró ni quince minutos y era con el defensa Andy Burbano que juega en Delfín.

El entrenador del equipo brasileño, Paulo Autori, dijo sobre el ecuatoriano que “su vida está fuera de lugar en las redes sociales. Llamé a Gabriel Cortez y le informé con la transparencia que debía ser que ya no estaría dentro de los planes de Botafogo”.