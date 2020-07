Luz verde para buscar la clasificación olímpica

La Federación Ecuatoriana de Atletismo (FEA) anunció el 29 de julio que World Athletics (WA) levantará la suspensión del sistema de calificación olímpico de Tokio para los eventos de maratón y marcha desde el 1 de septiembre de 2020, debido a la preocupación por la falta de oportunidades que pueden estar disponibles para los atletas hasta el 31 de mayo de 2021, fecha en que finaliza el periodo de clasificación.

La suspensión original, del 6 de abril al 30 de noviembre de 2020, se introdujo por la interrupción de la competencia y el entrenamiento causado por la pandemia de la Covid-19.

“Los atletas podrán poner las marcas para la clasificación olímpica del 1 de septiembre al 30 de noviembre, pero solo en carreras preidentificadas, anunciadas y autorizadas que se realizarán en cursos certificados de World Athletics, con pruebas antidopaje en competición en el sitio”, detalló WA.

Se aclaró que la apertura de estas fechas será solo para poner marcas olímpicas, pues la acumulación de puntos para el ranking mundial y la calificación automática a través de los maratones Gold Label / Platinum Label permanece suspendida hasta el 30 de noviembre de 2020.

La marchista ecuatoriana Paola Pérez considera que la medida tiene dos aristas: “Para algunos deportistas beneficia, para otros no. En mi caso estoy con la mirada fija para lo que es Tokio, estaba dispuesta a hacerlo mediante ranking o marca, teníamos las dos opciones, en este caso no me veo muy perjudicada. Por motivos de la pandemia hemos tenido un poco más de tiempo para poder realizar nuestra preparación de mejor manera y volver al nivel que teníamos antes”.