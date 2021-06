Gustavo Alfaro se la jugó con esta convocatoria

Desde que Gustavo Alfaro asumió dirigir a la Tricolor, en septiembre de 2020, no tuvo cuestionamientos a sus convocatorias.

💪 ¡La alegría del reencuentro!



📹 Las imágenes del primer día de entrenamientos de #LaTri de cara a la doble fecha de las Eliminatorias rumbo a #Qatar2022.#TodosEntrenamosALaTri🇪🇨 pic.twitter.com/moAtewo51B — La Tri (@LaTri) May 31, 2021

Pero en este nuevo llamado, para los duelos ante Brasil y Perú (el 4 y 8 de este mes, respectivamente) hay nombres que generaron debate. Byron Castillo, Romario Caicedo, Pedro Pablo Perlaza y Robert Arboleda son algunos de ellos.

Los dos primeros porque, a pesar de su gran nivel, no fueron considerados. En cambio, sí fue llamado Pedro Pablo Perlaza, quien perdió espacio en Liga de Quito.

Ángel Fernández y Wellington Sánchez, mundialistas con Ecuador en Japón y Corea 2002, coincidieron en que no les sorprende ver a Perlaza en la nómina.

Andrés Báez: "Ocho jugadores saldrán de Aucas para la siguiente etapa" Leer más

“Seguramente el técnico considera el hecho de que conoce a Perlaza y que tiene roce con la selección. Romario, en cambio, está pasando por un buen momento, pero no hay ese tiempo para que jugadores se muestren y ratifiquen ese nivel en juegos oficiales”, argumentó Fernández.

De paso, el Cuchillo considera que ya es momento de que se aclare de una vez la situación legal de Castillo. Aunque hace una aclaración. “Más allá de que la justicia se ha pronunciado en el sentido civil, en lo deportivo debemos considerar que el entrenador tiene cubierto ese puesto con Ángelo Preciado y el mismo Pedro Pablo Perlaza”.

Sánchez, por su parte, acotó que esperaba ver a Caicedo o a Castillo en este llamado, pero que igual no le desagrada la presencia de Perlaza.

“A Gustavo Alfaro le gusta la continuidad. Entiendo que el llamado de Pedro Pablo pasa porque tiene más experiencia que Caicedo y Castillo, aunque la ausencia de este último creo que más pasa por su problema legal, que aparentemente no se soluciona”, expresó.

En cuanto a la presencia de Robert Arboleda, a quien la semana pasada lo detuvieron en Brasil por acudir a una fiesta clandestina, Sánchez opinó que al jugador del Sao Paulo no lo bajaron de la lista debido a que es una pieza importante. “Creo que no lo castigaron porque se viene un partido duro ante Brasil y no tenemos a otro zaguero con su experiencia, pero estoy seguro de que hablarán con él y le indicarán que esta es la última chance”.

Tanto el técnico como el psicólogo y el médico debieron haber conversado ya con Robert Arboleda. Seguramente profundizaron en todos los aspectos de lo sucedido. Son jugadores que también pasan por un estrés y no tienen posibilidad de relajarse. Ángel Fernández

De todas maneras, quedó claro que Alfaro ratifica su confianza en estos jugadores.