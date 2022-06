Tenía 15 años cuando llegó a Esmeraldas con una maleta cargada de sueños para brillar en el deporte. Así empezó el romance de la luchadora Génesis Reasco con diversas disciplinas, sin embargo, de la que se terminó enamorando fue de la lucha, algo que la convierte en una promesa de esta rama dentro del país.

Es que ella sustenta sus sueños y lo hace con podios y medallas, de todas, como la presea de plata conseguida en el Panamericano de Guatemala, bronce en preolímpico de Ottawa (Canadá), todo eso como una fase previa que la llevó a ser quinta a nivel mundial en Serbia.

Lo de Reasco no se trata de una promesa, sino un diamante que trabaja día a día para lograr sus anhelos, pero para llegar al expectante momento de la actualidad, tuvo un corto paso por el baloncesto, que fue la catapulta para llegar a la lucha.

“Quise practicar básquet, pero el que era mi entrenador me dijo que pueda explotar más mi potencial en la lucha, y no se equivocó”, expresa no sin antes esbozar una tímida sonrisa por el hecho.

Fue ahí que conoció a César Carracedo, entrenador de la Federación Deportiva de Manabí, que la adiestró desde sus inicios en la actividad.

“Es una atleta de mucho potencial que está despegando hacia planos estelares, teniendo como uno de sus principales metas llegar a los Juegos Olímpicos de París 2024”, comenta el formador de Génesis, deportista que no duda en recalcar que la lucha le permitió dar un giro al desarrollo no solo en el plano deportivo, sino también personal.

“Esta disciplina me cambió la vida, es parte de mí, no puedo ahora vivir sin ella, me enamoré de lo que hago”, confiesa Reasco. Ella, en base a sus logros, forma parte del Plan de Alto Rendimiento del Ecuador.

En este proceso, Génesis consiguió la clasificación a los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, tras competir el pasado mayo en el Panamericano Sénior que se disputó en Acapulco, México, donde fue medalla de plata.

Génesis Reasco forma parte del Alto Rendimiento de cara a los Juegos Olímpicos de París 2024. cortesía

“Es valioso tener estos procesos junto a todos nuestros compañeros, existe un nivel de competencia alto, nos exigimos para mejorar y dar nuestro mejor esfuerzo. Queremos lograr grandes resultados”, expresó la luchadora, que en la actualidad se prepara con la selección ecuatoriana de la disciplina para los Juegos Bolivarianos que se celebran en Valledupar (Colombia).

Reasco, junto a otros créditos ecuatorianos como Lucía Yépez, Luisa Valverde y Andrés Montaño, por citar algunos, buscarán el podio en esta parada del ciclo olímpico.

Así como Génesis ha vivido momentos dulces en el deporte, también ha tenido de los otros que la llevaron a estar tres años alejada de la actividad por sus propios errores, entre el 2014 y 2016.

“A cualquier deportista le pasa, suceden cosas y te bloqueas, pero reaccioné a tiempo, tuve el respaldo de mi entrenador, no me arrepiento de seguir”, cuenta la luchadora de 23 años.

Reasco afirma que la motivación más grande que empuja a un deportista es su yo interior. De no ser así, no serviría para nada porque “el gran error de las personas es ponerse límites”.

Génesis Reasco (i), junto a Andrés Montaño. Abajo Lucía Yépez y Luisa Valverde, todos figuras de la lucha ecuatoriana. cortesía

Fue así que regresó más fuerte que nunca para dar batalla y pelea y enriquecerse con la experiencia de los demás. De ahí su admiración por la también luchadora ecuatoriana Lissette Antes, a la “que sigo bastante”, no obstante reconoce que de todos sus compañeros aprende cosas.

Reasco, que a nivel internacional admira al luchador estadounidense Jordan Burroughs, medallista de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, recuerda este hecho como una de sus mejores anécdotas en su vida deportiva.

“Me tomé fotos con él, y si bien por el idioma no pudimos conversar, ya conocerlo fue una gran alegría”, recuerda entre risas la luchadora que está enfocada en llegar a los Juegos Olímpicos de París 2024, tras no poder clasificar a la cita en Tokio 2020.

“En la vida como en el deporte hay que aprendernos a levantar, esto es de constancia, perseverancia y confianza en que más cosas saldrán bien. Hay que ir siempre por más, estancarse no es una opción”, señala Génesis, apuntando a futuro con la convicción de dejar en alto el nombre del país.